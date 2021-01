Athleisure: el amor por llevar ropa deportiva fuera del gym se dispara en 2021

Desde hace algún tiempo, hemos estado viendo que las celebrities apuestan cada vez más por extraer la ropa deportiva de los entrenamientos y llenar los looks urbanos con algunas de estas prendas. Y nos encanta, no podemos evitarlo. La pandemia por Covid-19 y su consecuente confinamiento, nos empujó a volver a sacar los “chándales”, por una cuestión de comodidad. Pero poco a poco esta tendencia se está quedando también entre los amantes de la moda y llenan nuestros looks del día... ¡Hasta para ir a trabajar! Nos referimos al estilo Athleisure.

¿Lo cómodo y lo elegante pueden convivir en el mismo espacio? Y tanto... Hemos hecho un repaso por algunas de las prendas que más se impregnan de esta tendencia: monos, bombers, plumíferos, pantalones, camisetas, calcetines, guantes... Prendas confeccionadas con detalles técnicos aptas para las altas temperaturas y deportes como el ski, que se reinventan para la ciudad.

Hemos ido hasta LAB LAMARCA, tienda líder de ropa deportiva, para encontrar algunas de las prendas que más éxito tendrán durante este 2021. Entre ellas, encontrarmos prendas de marcas como Falke, IceBraker, Fusalp, Perfect Moment, Aztech y, por supuesto, Lamarca, pionera y referente en España del athleisure.

Porque amamos utilizar ropa deportiva fuera del gimnasio, pero también entrenar con prendas de calidad especialmente diseñadas. ¿Con cuáles de estas prendas te quedas tú?

LAB LAMARCA. Calle de Fernando VI, 10, Local 3, 28004 Madrid

FALKE Cape

PERFECT MOMENT Star Dazzle racing pants

PERFECT MOMENT Rainbow Aurora High wait

ICEBRAKER Oasis Balaclava