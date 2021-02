Saca al chef que llevas dentro con estas recetas Estrella Michelin para hacer en casa

El coronavirus ha traído consigo muchas cosas. Entre ellas, a muchos les ha servido para sacar al cocinillas que llevan dentro. Porque las horas que pasamos en casa se han disparado sobremanera, y la cocina se ha convertido (para el que no tenía mucha relación con ella) en uno de los lugares favoritos de nuestra casa.

Entre sartenes, platos, cubiertos y una nevera llena de todo tipo de productos, muchos se han dado cuenta de que eso de cocinar no se les da nada mal. Por eso, ya no se conforman con cualquier cosa, buscando llevar sus habilidades un paso más allá. Porque quién no ha fantaseado alguna vez con poder disfrutar en su propia casa de aquella exquisita receta que un día probó en el restaurante de moda de su ciudad o en un exclusivo local a orillas del Mar Mediterráneo durante su última escapada de verano.

Así es que si lo tuyo es la cocina, o si lo es el comer bien y disfrutar con lo que otros hacen, coge papel y lápiz y toma buena nota de algunas de las recetas con Estrella Michelin más exclusivas del mundo que ahora puedes hacer tú mismo en casa. Solo hace falta paciencia y mucha imaginación.

Chef Fabio Ciervo

Si lo tuyo es la comida italiana, el nombre propio es el del chef Favio Ciervo. Desde La Terraza, en lo alto del Hotel Eden de Roma, nos propone uno de sus platos estrella, sus Espaguetis Casio con queso y pimienta con sabor a rosa de Marruecos. Una exquisita receta que une lo mejor de los dos países y para la que vas a necesitar, para 4 personas:

311,48 gramos de espaguetis.

1 taza de caldo de pollo light.

1/2 taza de queso rallado.

1 pizca de rosas de Marruecos comestibles.

1 pizca grande de pimienta negra de Madagascar.

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.

La receta comienza preparando la infusión de rosas, que va a aportarle todo el sabor de Marruecos. Para ello, hay que calentar el caldo de pollo a unos 60ºC y añadirle las rosas durante unos 4 o 5 minutos, para después colar. A continuación, para la elaboración de la salsa, calentamos el aceite en una sartén, le añadimos la pimienta triturada y después el caldo ya infusionado. Tras cocer la pasta, añadimos la salsa para seguir cocinando a fuego lento, para después agregar el queso y más aceite. Con un tenedor mezclar todo hasta conseguir una textura cremosa. Para terminar, añade una pizca de pimienta.

The Beverly Hills Hotel

Aunque si eres más de cuidarte y prefieres los platos más light, te traemos la Ensalada McCarthy. Porque algo tan sencillo como una ensalada puede convertirse en algo exquisito si seguimos los consejos de los que saben. El plato, que puede degustarse en The Beverly Hills Hotel, recibe ese nombre en honor al jugador de polo de los años 40 Neil McCarthy, a quien el chef de este exclusivo lugar le preparaba esta ensalada solo para él. Si quieres sentirte igual de privilegiado, estos son los ingredientes que vas a necesitar:

1/4 de lechuga iceberg.

1/2 lechuga romana.

1/2 taza de pollo de corral asado en dados.

1/2 taza de remolacha roja asada en dados.

1/4 taza de yema de huevo de gallina campera.

1/4 taza de clara de huevo de gallina campera.

1/2 taza de queso cheddar añejo picado.

1/2 taza de tocino ahumado en madera de manzano.

1/2 taza de tomate cortado en dados.

1/4 taza de aguacate cortado en dados.

Para la salsa:

1 taza de vinagre balsámico.

1 chalota.

1 cucharada de azúcar morena.

3 dientes de ajo asado.

1 cucharadita de mostaza de Dijon.

Sal y pimienta negra para sazonar.

Aceite de canola.

Para su elaboración, tan solo hay que mezclar todos los ingredientes para la salsa en una licuadora, y después agregar el aceite de canola para emulsionar. Una vez listo, tan solo hay que añadir este exquisito aderezo a nuestra ensalada.