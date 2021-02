Lujo sobre ruedas: Conoce los coches más lujosos vendidos en 2020 en España

A pesar de la crisis que ha generado la pandemia del coronavirus y la inestabilidad económica, en 2020 se han vendido auténticos coches de lujo, esto da a entender que la crisis no afecta demasiado a las grandes fortunas. 2020 ha sido un año negativo en cuanto a matriculaciones de automóviles en todo el mundo, con una caída en el mercado español del 32%, pero esas cifras no parecen hacerle mucho daño a algunos afortunados que no tienen problemas con su liquidez monetaria.

Diariamente muchas personas esperan descuentos que ofrecen marcas de coches y regatean hasta el último euro en un concesionario, hay otros que compran vehículos por encima de los 200.000 euros y no se preocupan por estos problemas ‘terrenales’, ya que su única preocupación es, por ejemplo, el tipo de cuero de los asientos o qué llantas se ajustan mejor a sus gustos.

Encabezando el listado de marcas más vendidas el pasado año se encuentra Bentley, con más de 50 unidades de coches vendidos, repartidos entre Bentley Continental (30) valorados en 240.278 euros cada uno, Bentley Bentayga (18) en 212.992 euros cada una, Bentley Flying Spur (8) de 249.780 euros cada una y Bentley Mulsanne (3) de 330.160 euros cada una.

Bentley Bentayga

La marca italiana Ferrari, después de sumar varios años con ventas globales récord, en 2020 registró un considerable descenso en comparación con lo logrado en 2019. Ferrari logró comercializar un total de 9.119 vehículos, lo que indica un descenso del 10% con respecto a 2019.

Las matriculaciones de la marca italiana Ferrari han llegado a 29 vehículos de lujo vendidos este 2020, divididos de la siguiente manera: Ferrari Portofino, 15 unidades de 215.602 euros cada una; Ferrari 488 Pista 8 unidades de 303.749 euros cada una y Ferrari 812 Superfast, 6 unidades de 339.000 euros cada una.

Ferrari Portofino M

En la lista se ubican también Lamborghini con la venta de 28 coches, los cuales se dividen en Lamborghini Urus, con 19 unidades a un precio de 233.000 euros cada una; Lamborghini Huracan, 9 unidades de 230.096 euros cada una y McLaren con 3 unidades vendidas de su modelo 720S valorados en 284.700 euros cada uno.