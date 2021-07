iS CLINICAL renueva su compromiso contra el cáncer de mama

De unos años a esta parte, la concepción de las empresas ha cambiado. La forma en la que las compañías se relacionan con la sociedad y con el entorno en el que se desarrollan ha virado para poner su foco en eso que podemos llamar la rentabilidad social, que no es otra cosa que el beneficio que su actividad aporta a los colectivos más vulnerables de la sociedad, como vehículo para ayudarla a progresar. Hoy, las empresas trabajan por y para las personas.

Ejemplos hay muchos, y muy variados. Y lo mismo ocurre con las causas por las que se trabaja. El colectivo de las personas que sufren cáncer de mama es uno de ellos. Un colectivo con el que iS CLINICAL renueva su compromiso, un año más. Ya que para contribuir a su lucha, la marca de grado farmacéutico y origen botánico volverá a donar el 100% de lo recaudado durante el próximo mes de octubre con la venta de su producto pink: Poly Vitamin Serum, diseñado para regenerar la piel y tratar la dermatitis generada por la radiación.

El producto con el que iS CLINICAL vuelve a aportar su granito de arena a esta incansable lucha es un suero ligero que promueve la regeneración celular y maximiza la eficiencia celular, a la vez que aumenta la microcirculación, revitaliza la piel dañada y envejecida, mejora la elasticidad y el tono de la piel y ayuda a tratar la dermatitis, incluyendo la dermatitis por radiación. Con un precio de 85,50 € (15 ml) y 132 € (30 ml), el Poly Vitamin Serum contiene ácido hialurónico, Vitamina B3, Vitamina B5, Vitamina E, Vitamina A, extracto de arándano (fuente de ácido láctico) y caña de azúcar (fuente de ácido glicólico).

Pero el compromiso de la firma con el cáncer de mama no termina aquí, ya que la marca cuenta con el programa iS Cancer Care, convertido en una iniciativa global y una comunidad que brinda, de manera altruista, educación y recursos a quienes se someten o se han sometido a terapias contra el cáncer y abordan los desafío relacionados con el cuidado de la piel y el bienestar general. De esta forma, iS CLINICAL se ha convertido en una marca pionera en cuanto a su contribución filantrópica.

Además, INNOVATIVE SKINCARE, la marca bajo la que se engloba iS CLINICAL lidera el patrocinio y esponsoriza los programas y organizaciones de lucha contra el cáncer y trabajan conjuntamente con el National Breast Cancer Coalition, ya que encarnan los mismos principios de la marca: integridad y la evidencia basada en el compromiso de cambiar a mejor la vida de los demás.