Tecnología alemana: El nuevo yate ecológico que marcará el futuro de la navegación

La última edición del Mónaco Yacth Week, celebrada hace unas semanas en la ciudad-estado, nos dejó una gran sorpresa: la presentación de un yate que está llamado a convertirse en dueño y señor del mar. Y lo mejor de todo, respetando su biodiversidad.

Lo hemos comentado varias veces en estas líneas: toda construcción actual debe tener el apellido sostenible. Por tanto, el principal reto de las empresas dedicadas al lujo es no perder ni un ápice de la experiencia exclusiva que ofrece a sus clientes a la vez que preservan el medioambiente.

Yate de 3deluxe FOTO: 3deluxe Yate de 3deluxe

Un desafío que está dispuesto a afrontar la empresa alemana 3deluxe con la fabricación de esta nueva embarcación, el yate VY.01. Sus baterías se alimentan mediante electrólisis, que separa gases licuados a través de electricidad. Una tecnología que predominará en el futuro del transporte.

¿El resultado? Una navegación no contaminante y silenciosa, aunque no le otorgue tanta velocidad. Se estima que no sobrepase los 10 nudos, aunque en un súper yate con todo el lujo y las comodidades (que este lo incluye), ¿por qué vamos a tener prisa? Ahora nos centraremos en sus principales características, pero, antes, detengámonos en su aspecto.

Jardín exótico del yate de 3deluxe FOTO: 3deluxe Jardín exótico del yate de 3deluxe

Es, sin duda, una de las cosas que más llama la atención de este VY.01. Un diseño futurista, con líneas minimalistas y una forma absolutamente aerodinámica que mejora su movilidad hacen que se asemeje a una nave espacial que surca los mares. Asimismo, todo su diseño exterior está pensado para sacar el máximo partido de los recursos naturales, desde las placas solares a la planta desalinizadora.

Recorramos unos metros y adentrémonos en el interior. Otro de los aspectos más resaltables es que cuenta con dos invernaderos, uno en la proa y otro en la popa, rodeados de enormes cristaleras que facilitan el cultivo de plantas. Está pensado para que incluso puedan cultivarse hortalizas y verduras.

Jardín exótico del yate de 3deluxe FOTO: 3deluxe Jardín exótico del yate de 3deluxe

Asimismo, encontramos un jardín con una gran variedad de plantas exóticas y una piscina de agua salada. Este también está rodeado de grandes cristaleras para disfrutar de la pureza del cielo estrellado en la noche mientras te das un baño o descansas entre la vegetación. Una pasada.

La empresa 3deluxe todavía tiene que anunciar el precio y más servicios que ofrecerá el VY.01, relativos tanto a las zonas comunes como al número de camarotes. Eso sí, la suite principal tendrá acceso a un jardín privado y contará con una terraza con espacio suficiente para disfrutar en compañía de una buena copa mientras disfrutas del atardecer.