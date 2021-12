El mejor regalo de Reyes: un Ferrari Testa Rossa para los más pequeños

Corran, corran, que aún están a tiempo. Dejen que Papá Noel o los Reyes Magos hagan la gestión por usted e investiguen si aún queda alguna unidad de las 299 que Ferrari sacó al mercado. Si tiene algo menos de 100.000 euros disponibles y unos hijos deseosos de conducir y sin edad aún para hacerlo, este es el regalo perfecto. La mítica firma italiana de la construcción de automóviles lanzó una increíble colección de coches bajo la denominación de Testa Rossa J, una pieza hecha a imagen y semejanza de su hermano mayor, pero a escala 3:4 y a bordo del que, por supuesto, no está permitido conducir por carretera. En concreto, se trata de una réplica del Testa Rossa 250, que apareció en el mercado en 1957.

En este original lanzamiento también está involucrado The Little Car Company, una empresa especializada en la producción de coches a escala conducibles para los pequeños de la casa. «El 250 Testa Rossa, protagonista de los circuitos en las décadas de 1950 y 1960, es uno de los grandes Ferrari de todos los tiempos, que se distingue por su largo palmarés y su longevidad», afirman desde The Little Car Company.

Se trata de un precioso coche de un único asiento y de propulsión eléctrica que cuenta con tres baterías colocadas en la parte delantera del coche que pueden alcanzar una autonomía de algo más de 90 kilómetros por ahora. Se puede conducir de cuatro modos diferentes: el principiante, con el que únicamente se circula a 20 kilómetros por hora, el confort, con el que se alcanzan los 45, y los modos deportivo y de carrera, gracias a los cuales se puede transitar a 60 kilómetros por hora.

En todo caso, esta espectacular edición está especialmente recomendado para los menores de edad a partir de 14 años y está terminantemente prohibido que viajen por carretera. El volante está fabricado por Nardi, que también hizo el de los modelos de 1957, mientras que los diales clásicos han sido remasterizados y reutilizados para su nuevo papel en un coche eléctrico, pero conservan el diseño y las fuentes originales.