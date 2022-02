Cuando los personajes del videojuego Riders Republic se visten de Prada, pasa esto

En los últimos tiempos, la moda está saltando al campo digital, pero también podemos disfrutar de colaboraciones sublimes con el mundo del deporte. En este caso, te contamos la colaboración de la firma Prada con Ubisoft, líder en el sector de los videojuegos.

¿Qué se traen entre manos?

Nada más y nada menos que integrar la colección Prada Linea Rossa en el juego de deportes al aire libre Riders Republic.

Este juego ofrece a los jugadores un enorme campo de juego multijugador en el que podrán experimentar la emoción de los deportes al aire libre. Los jugadores podrán conectarse y competir en una sorprendente selección de deportes como el ciclismo, el esquí y el snowboard.

Riders Republic X Prada FOTO: Riders Republic X Prada Riders Republic X Prada

¿Cómo podrán los jugadores disponer de la colección Prada Linea Rossa?

Los jugadores podrán hacer destacar a su personaje eligiendo estos trajes de la línea: The Flame, Wild Stripes y Camouflage Rock. Además, podrán personalizar también el equipo deportivo como los esquís, las tablas de snowboard y las bicicletas, creadas especialmente para el juego por Prada.

Riders Republic X Prada FOTO: Riders Republic X Prada Riders Republic X Prada

¿La inspiración de Prada acaba en los trajes?

No. Los jugadores podrán disfrutar de un nuevo ambiente en Riders Republic con algunas zonas adornadas con los colores de Prada Linea Rossa. Además, si compites en los desafíos semanales de Shackdaddy Bandits, completando fases del programa de patrocinio de Prada en el juego o desafiando a tus amigos en un evento permanente titulado “Prada Beyond The Line” también podrás disfrutar de exclusivos trajes para tus personajes. No podemos decir más que ¡Waw!