Benutic: La nueva marca de nutricosmética española 100% vegana y respetuosa con el medio ambiente

BENUTIC, nueva marca de nutricosmética española, ha llegado para ofrecer la máxima calidad y dosis de eficacia para todas aquellas personas que desean empezar a introducirse en el mundo del cuidado desde el interior, y lo hace con una filosofía juvenil, dinámica, Eco friendly, 100% vegana y con envases biodegradables PET. Una marca revolucionaria que cubre las principales necesidades del hombre y la mujer del siglo XXI de una forma que no se ofrecía en el mercado hasta ahora.

¿Por qué apostar por la nutricosmética?

La alimentación cobra un papel fundamental en nuestro bienestar. La tendencia de una alimentación consciente es realmente un nuevo estilo de vida y la nutricosmética de calidad aporta un gran valor a este concepto, ya que ayuda a complementar nuestra dieta de una forma saludable mejorando nuestra belleza interior lo cual se refleja significativamente en el exterior. Benutic® ha sido creada para acompañar a mujeres y hombres en esta nueva tendencia de cuidado y bienestar interior.

La fundadora de la marca de nutricosmética avanzada, Luxmetique, Julia Chacón, presenta esta nueva marca de nutricosmética con una base holística y respetuosa con el organismo y con el medio ambiente, BENUTIC®.

“Nuestro mayor objetivo es la creación de nutricosmética adaptada a todo tipo de públicos, la creación de Benutic se fundamenta en unas bases holísticas y respetuosas para el organismo así como con el medio ambiente. Productos veganos 100% naturales sin aditivos y con envase biodegradable son sus principales notas de diferenciación.”- afirma Julia Chacón, fundadora de las marcas Benutic y Luxmetique.

El compromiso de BENUTIC® con el medio ambiente

BENUTIC® se presenta como una marca de belleza desde el interior en un mercado que demanda calidad, resultados y compromiso por parte de los laboratorios. Esa es exactamente la filosofía de Benutic®, marca española que nace con un objetivo claro: la creación de productos que funcionan y bajo los valores de una marca holística y respetuosa con el organismo y el entorno en el que vivimos.

“Nuestra experiencia en el sector y capacidad productiva hace que en este 2022 lancemos nuestra nueva marca además de potenciar nuestra línea de fabricación a medida. Benutic también fabrica productos de alta calidad y posicionamiento para empresas especializadas en belleza y bienestar.”- explica la fundadora de Benutic.

El estilo de vida que propone BENUTIC®

BENUTIC no es solo una moda o una tendencia cortoplacista, se trata de un cambio de estilo de vida, un cuidado personal desde el interior con beneficios visibles en el corto plazo. Se trata de una simplificación de los clásicos rituales de cuidado gracias a 2 cápsulas diarias que nos aportan los ingredientes necesarios para poner solución al principal origen del problema que desarrollan nuestras necesidades tales como el cuidado de nuestra piel, el cuidado de nuestro cuerpo, el aspecto de nuestro cabello y uñas o incluso nuestro bienestar general.

La línea de cuidado de BENUTIC®

La marca de nutricosméticos BENUTIC, surge de la mano de la investigación, la ciencia y desarrollo por parte de un fuerte equipo científico con una larga trayectoria de trabajo en el mercado de la nutricosmética. Esta vez, se apuesta por fórmulas sencillas, 100% veganas con ingredientes de origen natural y altísima calidad y realmente efectivos para tratar cada problema y ver resultados reales y medibles en el corto plazo. Todas y cada una de sus fórmulas cuenta con activos avalados por estudios clínicos que demuestran sus resultados, seguridad y eficacia.

BENUTIC lanza al mercado 4 productos revolucionarios con los que sentirnos mejor por dentro y por fuera.

“Con tan solo 4 productos, BENUTIC ha conseguido simplificar los rituales de belleza actuales para cubrir las necesidades de cuidado del XXI y sus 4 fórmulas, vienen encapsulados en un formato mensual en envase 100% biodegradable”- afirma su fundadora, Julia Chacón.

Your Skin

La fórmula específica para el cuidado integral de la piel gracias a sus activos, vitaminas y minerales. Your Skin incorpora una innovadora patente llamada Drakobelle, la cual estimula la síntesis de colágeno y elastina, consiguiendo así un cuidado perfecto para pieles cansadas y fatigadas, pieles sensibles, tratamiento antiedad en pieles jóvenes, mejora de la hidratación... “Cuida tu piel desde el interior y combate la hidratación, la oxidación y el deterioro de los tejidos con la fórmula Your Skin.”

Precio: 33,99€

Your Skin FOTO: Benutic Your Skin

Your Hear & Nails

Your Hair & Nails, la fórmula especifica en el cuidado del cabello y uñas gracias a sus vitaminas y minerales específicos para la mejora de la circulación y la prevención de la caída del cabello además del fortalecimiento y estimulación del crecimiento. Your Hair & Nails incorpora una novedosa patente con estudios científicos demostrados en disminución de la caída del cabello y mejora de la densidad gracias al fortalecimiento. “Cuida tu cabello y uñas con Your Hair & Nails, la fórmula especifica en el cuidado integral para todas las necesidades”

Precio: 30,99€

Your Hear & Nails FOTO: Benuti Your Hear & Nails

Your Body

Cuidado integral del cuerpo gracias a sus activos y minerales específicos, además de una patente llamada “SantEnergy” la cual actúa como quemagrasas y estimula y energiza nuestro metabolismo. Your Body es el suplemento perfecto para la recuperación de la línea, el control de peso, la eliminación de los excesos y sobre todo el bienestar corporal gracias a sus resultados detox trás su consumo. Fórmula Your Body es la combinación de activos que no solo tiene eficacia demostrada en el cuidado corporal, si no que además es perfecta para la limpieza de la piel y la eliminación del acné gracias al ácido fólico.

Precio: 30,99€

Your Body FOTO: Benutic Your Body

Your Balance

La fórmula Your Balance es el resultado de un cocktail de activos específicos para el cuidado del bienestar genérico. Contiene numerosos activos y patentes que contribuyen a la mejora del descanso y el rendimiento físico y cognitivo. Además mejora en niveles notables la disminución del estrés y la ansiedad. No solo se trata de una fórmula para el bienestar interior de nuestro cuerpo, si no que además va a ser nuestro aliado perfecto para la disminución de los corticoides y la oxidación, por lo que notaremos sus beneficios en nuestro aspecto físico, o un mostrando un lado más beauty.

Precio: 30,99€

Your Balance FOTO: Benutic Your Balance

MODO DE EMPLEO: 2 cápsulas diarias por la mañana durante 3 meses consecutivos o durante todo el año.

*Disponible para su venta a partir del 3 de mayo de 2022

Venta online en: https://benutic.com/