Así es el castillo oculto hollywoodiense en el que vive Johnny Deep

Como por todos es bien sabido, el matrimonio formado por Johnny Deep y Amber Heard acabó como el rosario de la aurora. El desagradable proceso judicial dio la vuelta al mundo y ahora Discovery+ publicará, a finales de este mes, un especial en dos partes, titulado Johnny vs Amber: The US Trial, en el que aparecerán detalles aún desconocidos.

Aunque la razón fue dada finalmente al actor, después de toda la vorágine en la que se vieron envueltos ambos protagonistas, lo mejor es un buen periodo de descanso. El protagonista de Piratas del Caribe cuenta con opciones de hacerlo en las propiedades que posee a lo largo del mundo, especialmente en su casa de Londres, donde pasa mucho tiempo, pero desde aquí apostamos que estará haciéndolo en su favorita, un espectacular castillo situado en Hollywood Hills, Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Deep adquirió esta fantástica mansión en 1995 y por ella pagó “únicamente” 2,3 millones de dólares. Actualmente, el inmueble no está en venta, pero con la revalorización de la zona y las continuas reformas por las que ha pasado, se hace inimaginable el valor económico que posee en la actualidad. Además, lo que ha hecho el exmarido de Amber Heard en los últimos años ha sido ir comprando diferentes terrenos limítrofes para ampliar terreno y disponer de diversos espacios para invitados a la casa, un área de taller y, sobre todo, una sala de ensayo para que su banda musical no moleste a nadie.

La mansión tiene aspecto de castillo por la profusión de almenas, torres y torreones de medio punto que cubren las tres plantas que conforman la residencia.

La propiedad principal cuenta con ocho habitaciones, diez baños, sala de música, sala de juegos y billar, biblioteca, una amplia despensa, una cafetería, solarium, piscina y hasta una pequeña guardería para los más pequeños de la casa. Además, la casa posee varias salas de estar y comedores y una espectacular cocina dotada con la última tecnología. Todo ello, en los 2.200 metros cuadrados de superficie total.

Además, el castillo de Deep posee una connotación cinematográfica que, en cierta manera, le unió con el propio Deep, ya que hace décadas perteneció al actor Bela Lugosi, el que más y mejor interpretó al Conde Drácula delante de una cámara.