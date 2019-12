Revolución del bilingüismo en las aulas de la Comunidad de Madrid

Los cerebros de los bebés son las mejores máquinas de aprendizaje jamás creadas. Es parte de la conclusión de un estudio realizado por investigadoras del Instituto de Aprendizaje y Ciencias del Cerebro de la Universidad de Washington que, en parte, está sirviendo de base para diseñar lo que será la revolución del sistema bilingüe en los centros educativos de Comunidad de Madrid que dará más peso al aprendizaje del inglés en la etapa de cero a seis años y disminuirá carga lectiva en inglés en etapas superiores, como la Secundaria obligatoria. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ayer avanzó durante su intervención en el desayuno informativo del «Fórum Europa» que se hará una «reorganización del bilingüismo» en esta legislatura, lo que convierte a Madrid en la primera región en aplicar esta nueva fórmula de aprendizaje de idiomas que supone un replanteamiento del sistema.

Actualmente, los alumnos de centros públicos madrileños bilingües estudian el 30% de las asignaturas en inglés, algunas de ellas materias troncales, excepto matemáticas y lengua, que se estudian en castellano. Asimismo, los alumnos de la modalidad de «programa», con menor carga en idioma, estudian, además de la hora de inglés, una asignatura adicional a elegir entre las que no son troncales. En Bachillerato, sin embargo, todas las materias se estudian en castellano. «La cuestión ahora es ver cómo organizar cuántas horas menos en inglés tendrán los escolares en etapas superiores con la nueva reorganización», asegura un portavoz de la Consejería de Educación.

Expertos del Ámbito educativo, como Ismael Sanz, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y ex director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa considera que «la Comunidad de Madrid acierta con la extensión del bilingüismo en las guarderías». Las últimas tendencias pedagógicas propugnan las bondades del aprendizaje de idiomas desde la más tierna infancia. Hay ya literatura científica en este sentido y estudios como el realizado por las investigadoras de la Universidad de Washington en 2016 en Madrid avalan esta teoría. En concreto, el programa piloto se hizo en cuatro escuelas infantiles. Se trataba de ver la capacidad de aprender idiomas en ese tramo de edad entre los siete meses y los tres años. Participaron 280 bebés y niños de familias con diferentes niveles de ingresos. Recibieron una hora de inglés al día durante 18 semanas con un programa basado en el juego impartido por nativos americanos que previamente habían sido formados sobre cómo realizarlos. Cuando concluyó, los niños eran capaces de pronunciar 74 palabras por hora. «Sus cerebros nunca serán mejores en el aprendizaje de un segundo idioma que entre los 0 y 3 años», concluía una de las investigadoras, Patricia Kuhl. Ahora se ha vuelto a repetir la investigación ampliando la muestra de alumnos de cuatro a 19 centros y los resultados preliminares apuntan una conclusión similar.

Xavier Gisbert, presidente de Enseñanza Bilingüe, cree, sin embargo, que «el planteamiento que está estudiando la Comunidad de Madrid es un error tremendo porque no se disponen ni de los medios ni los recursos necesarios para llevar a cabo este cambio en infantil. No es una propuesta realista. Si lo que quieren es que los niños sean bilingües lo que tienen que hacer es llevárselos temporalmente a otro país. Los niños deben adquirir su lengua materna de la manera más correcta posible y el aprendizaje de una lengua extranjera no tiene por qué buscar el bilingüismo sino elevados niveles de competencia lingüística», asegura.

Otro debate es si estudiar algunas materias troncales en inglés puede influir en el rendimiento de los alumnos. Pero la duda también quedó despejada en otro estudio realizado entre alumnos que estudian en centros bilingües de la Comunidad de Madrid que concluía que no afecta a su rendimiento. Las notas no son mejores sólo en Inglés, sino también en otras asignaturas como Lengua Española y Matemáticas, dos materias troncales que se imparten en castellano. Así quedaba reflejado ene el último informe de Evaluación del Programa de Enseñanza bilingüe que se realiza cada dos años. Se deshacía así el mito de aquellos que piensan que un niño que estudia Geografía e Historia en inglés durante la ESO no sabe lo mismo que uno que cursa la misma materia en castellano.

Durante este curso, más de 13.650 alumnos de 3 a 6 años estudian dentro del programa bilingüe de la Comunidad de Madrid en centros públicos, con lo que son ya 91 los colegios públicos que ofertan el bilingüismo en el segundo ciclo de Educación Infantil, 29 más que en 2018-2019. Además, otros 8.640 niños de 129 centros concertados de la región estudian este curso con este sistema que incluye el aprendizaje del inglés desde las edades más tempranas.