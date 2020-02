Madrid se promociona como escenario de rodajes audiovisuales

La Oficina de Rodajes de la Comunidad de Madrid, Film Madrid, en su apuesta por promocionar a nuestra región como escenario de rodajes audiovisuales participa en el European Film Market EFM, el mercado audiovisual que tiene lugar dentro del marco del festival internacional de cine de Berlín. Y lo hace con el objetivo de atraer rodajes extranjeros a nuestra Comunidad.

En este sentido, la participación de Madrid en este evento audiovisual cuenta con un espacio dentro del pabellón español Cinema From Spain. Dicha participación se ha hecho de manera conjunta con la oficina de rodajes del Ayuntamiento, aunando esfuerzos y recursos por parte de ambas instituciones y con una denominación común “Make it posible in Madrid”.

“En muchas de las reuniones que se están teniendo durante el mercado, nos damos cuenta que los productores extranjeros que vienen a rodar a Madrid no se limitan a un área únicamente, por ejemplo la ciudad de Madrid, sino que buscan distintas localizaciones que les aporten consistencia y variedad al proyecto, de ahí que sea necesaria la participación y cooperación entre ambas oficinas de rodaje”, ha señalado Rafael Cabrera, director de Film Madrid, la Oficina de Rodajes de la Comunidad de Madrid.

Además, para dar visibilidad a la Comunidad de Madrid se ha realizado una campaña en los medios extranjeros especializados más importantes: Variety, The Hollywood Reporter y Screen International, donde se presentan las ventajas de rodar en la Comunidad de Madrid a la vez que se muestran la diversidad de localizaciones.

De este modo, este 24 de febrero la conferencia constará de dos partes, por un lado, presentando el proyecto Madrid Content City, donde Raúl Berdonés, presidente del Grupo Secuoya explicará este ambicioso proyecto y sus fases de construcción explicando a los oyentes las oportunidades reales de producción que les presenta Madrid en el municipio de Tres Cantos. En este sentido, Raúl Berdonés agradece el apoyo que tiene por parte de la Comunidad de Madrid de cederle este espacio para dar a conocer este proyecto en un marco incomparable como es el festival de Berlín.

Al final de las conferencias, se ofrece a los participantes un vino y tapas madrileñas para que conozcan la gastronomía de la región, creando una atmosfera distendida en la que los asistentes puedan charlar con los ponentes y conocer más detenidamente sus proyectos.

Para la asistencia a dichas conferencias se ha invitado desde las dos oficinas de rodaje de la Madrid a más de 500 productores de distintos países, principalmente EEUU, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Canadá, Brasil, México, Colombia y Argentina.

“Esta participación de Film Madrid en este mercado internacional es el punto de partida del año, ya que seguiremos participando en otros eventos internacionales continuando con nuestra labor de promoción de la región. Como por ejemplo el Málaga Festival de Cine en Español (marzo), Series Mania en Lille (marzo), Festival del Club de Creativos Publicidad en San Sebastián (marzo), Festival Internacional de Cine de Cannes (mayo), Festival Internacional de Cine de San Sebastián (Septiembre) o el Focus London (diciembre)”, ha concluido Cabrera.