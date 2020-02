El móvil de la diputada Negro

Seguro que algunos pensáis que los diputados tenemos despachos enormes, trabajamos poco y disfrutamos de innumerables privilegios. Pero nada más lejos de la realidad. Desde que en mayo di el salto a la política, son muchas las cosas que me sorprenden. De hecho, no hay un solo día en que no aprenda algo.

Publicidad

Por eso, a lo largo de estos vídeos os voy a mostrar lo que hacemos en la Asamblea de Madrid, ya que en no pocas ocasiones no se sabe. Tengo la suerte de pertenecer al Grupo Parlamentario Popular (PP), uno de los que sostienen el gobierno de libertad de Isabel Díaz Ayuso. Soy portavoz en la Comisión de Control de Radio Televisión Madrid, portavoz adjunta en las comisiones de Cultura y Mujer, y vocal en la Comisión de Presidencia. LA RAZÓN me ha pillado hoy en vaqueros y trenzas preparando las comisiones de esta semana. Hoy os voy a enseñar mi despacho. Lo comparto con Alicia Sánchez-Camacho.