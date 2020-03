La izquierda se une a Vox para tumbar la primera bajada de impuestos de Ayuso

PP, Cs y Vox están de acuerdo en una bajada de impuestos con la que hacer frente a la política de armonización fiscal que pretende el Gobierno de Pedro Sánchez, pero el desencuentro entre VOX y Cs y el rechazo de los naranjas a cómo su socio de Gobierno, el PP, ha realizado la negociación con los de Rocío Monasterio, ha dado al traste con el primer proyecto de ley que traía a la Asamblea la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en ocho meses de gobierno.

Monasterio había avanzado ayer que estaba dispuesta a a retirar su enmienda a la totalidad contra una rebaja fiscal por valor de 16,4 millones que beneficiarían a 30.000 contribuyentes después de llegar a un acuerdo con la consejería de Hacienda, dependiente del PP, y eso implicaba un compromiso de reducción del gasto por valor de 16,4 millones en las partidas que el Gobierno regional deseara. Pero a última hora decidió no hacerlo y culpó al vicepresidente regional , Ignacio Aguado (Cs), de “dinamitarlo al discrepar de la señora Díaz Ayuso rompiendo un acuerdo que estaba cerrado con Vox. No entendemos el motivo que tiene para discrepar del Gobierno al que pertenece, para no bajar impuestos y no querer garantizar que las cuentas de Madrid no sean intervenidas. Al final Aguado va a ser el mejor socio de Sánchez”, dijo. Y es que Vox cree que se deben bajar los impuestos pero no endeudarnos porque, en caso contrario, “sería dejar una puerta de entrada a la intervención del Gobierno en las cuentas madrileñas”.

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, defendió que la rebaja fiscal “se debe hacer sin recortes” y puntualizó que todos los acuerdos, “deben pasar por el consejo de Gobierno”, en alusión a la negociación bilateral entre el consejero de Hacienda (PP) y Vox en la que no ha intervenido Ciudadanos, pero sí la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Aguado expresó que los recortes que pide Vox “no tienen ninguna justificación porque no tiene por qué haber recortes para llevar a cabo una rebaja fiscal y esto es primero de liberalismo”. “Lo que aporta Vox son excusas, es una oportunidad perdida pero seguiremos apostando por las rebajas fiscales para atraer inversión”, dijo.

La enmienda a la totalidad de Vox ha sido apoyada por los grupos políticos de la izquierda y eso supone dar al traste con la rebaja fiscal ya que el proyecto de ley decae. Las rebajan fiscales iban dirigidas a jóvenes (para estudios y emancipación), y para el cuidado de mayores.

El consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, explicó que “era un buen acuerdo” el alcanzado con Vox y advirtió de que “más vale que nos vayamos acostumbrando a llegar a acuerdos porque, si no, estos cuatro años no sé para qué van a valer”, dijo.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, lamentó que una “disputa política” haya impedido llevar a cabo las deducciones fiscales y avisó de que si no salía adelante “volveré a traer” el proyecto de ley.