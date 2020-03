Test del 30% de sensibilidad: «Es como lanzar una moneda al aire»

Las dudas sobre el alcance del coronavirus no solo planean sobre la población: también en una comunidad científica siempre pendiente del último artículo que pueda arrojar luz sobre su evolución y tratamiento. ¿A qué nos estamos realmente enfrentando? ¿Es algo diferente a lo que han sufrido en China y padecen en Italia?

«Es difícil responder cuando estamos dentro del huracán. Pero hasta ahora no hay una divergencia brutal como para decir que no responda a lo esperado dentro de este tipo de virus. Las mutaciones que se han observado no indican que estemos ante una versión más agresiva o infecciosa», afirma Eduardo López Collazo, director del Instituto de Investigaciones Sanitarias del Hospital La Paz (IdiPAZ). Precisamente, la palabra «mutación», especialmente temida estos días, no tiene por qué significar que el virus se haga más resistente. «La mayoría de las veces no es así. Hay un aspecto que se llama ‘‘fitness’’, como la práctica deportiva, que se refiere a su capacidad de adaptación y que puede ir a menos. El virus no es un ente vivo, sino una proteína con material genético, y las mutaciones pueden surgir por errores que comete el propio virus al replicarse, haciéndolo bastante más débil», explica el científico. Durante estos días, el Instituto que dirige López Collazo se encuentra inmerso en la realización de más de una decena de ensayos clínicos con una «retaguardia científica» dentro de La Paz, hospital que tiene al 90% de la plantilla atendiendo a pacientes con coronavirus. A corto plazo, se está experimentado con combinaciones de medicamentos y terapias de otras patologías para probar su eficacia contra el virus. A largo plazo, el reto está en entender la inmunología, es decir, la respuesta del cuerpo humano frente al coronavirus. «Es difícil investigar en tiempos de una pandemia. La ciencia se cuece a fuego lento y no entiende de prisas», concluye el científico.

Con esa misma máxima responde López Collazo a la compra por parte del Gobierno español de test de sensibilidad del 30%. Para Víctor Jiménez Cid, catedrático de microbiología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), «una sensibilidad del 30% no vale para nada. Es más fiable lanzar una moneda al aire y ver si sale cara o cruz», afirma Jiménez. «Las pruebas rápidas son sencillas, parecidas a las pruebas del embarazo. Son muy inmediatas, se leen en 15 minutos. Pero nunca son definitivas, incluso con la sensibilidad buena, por encima del 80%, después hay que confirmar ese diagnóstico preliminar». ¿En qué medida son importantes los test rápidos, en el momento en que nos encontramos? «Son cruciales. Los países que han tenido éxito en controlar la mortalidad por el virus han sido Corea del Sur y Alemania. Cuando Corea del Sur tenía contabilizados pocos casos, ya había realizado 200.000 pruebas en la población. Estaban viendo la incidencia a tiempo real. Los datos que salen de ahí son muy fiables. Aquí, solo hacemos las pruebas a gente que acude ya enferma al hospital», dice el microbiólogo. De hecho, lo deseable sería hacer «cientos de miles de pruebas diarias», aunque muchos sean asintomáticos. «Sería mucho más eficaz detectar los casos a tiempo real y controlarlos en cada momento, además de que el impacto socioeconómico sería mucho menor». En todo caso, el experto es consciente de que en estos momentos es «complicado, porque tiene un coste».

El esperado «pico»

Sobre el esperado «pico» de contagios, Jiménez Cid cree que es difícil analizar este aspecto de forma global para todo el país, habría que hablar de regiones. «Puede haber núcleos de miles de habitantes sin prácticamente casos, pero también ciudades pequeñas con muchos. La mayor incidencia por 100.000 habitantes es La Rioja, por ejemplo. Cada región tiene sus particularidades».

«Va a haber un desfase entre unas regiones y otras. Por ejemplo, Madrid estará a la vanguardia, al ser la primera que acusará los efectos de la contención. Es muy difícil saberlo. Es previsible, viendo los efectos que tuvo el confinamiento en China, que en el plazo de una semana, al menos en Madrid, comencemos a ver que la curva disminuya, con una menor incidencia diaria de casos».

En todo caso, señala finalmete que esa remisión no evitará la «saturación del sistema sanitario», ya que se producirán casos que «seguirán sumando». «La crisis va para largo, otra cosa es que el pico lo alcancemos antes», subraya.