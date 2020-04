Mascarillas en teatros y dos en cada hogar, comercios abiertos el 9 de mayo... los planes de Aguado ante un desescalamiento

Ignacio Aguado, vicepresidente y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno algunas de las líneas de los planes del Ejecutivo ante un posible desescalamiento. Unas medidas, ha subrayado en varias ocasiones, que dependerán de las decisiones que tomen previamente al respecto las autoridades sanitarias del Gobierno central. “Las autoridades autonómicas solo pueden proponer”, ha aclarado.

En lo que respecta a una desescalada en las residencias de mayores, Aguado ha asegurado que, “al ser la franja de más vulnerable, será la última” en beneficiarse de una futura relajación del confinamiento. “Según los expertos, hay que extremar las medidas de precaución. El objetivo fundamental es proteger a los mayores. No podemos plantearnos el desconfinamiento de colectivo”. De ahí que no se vayan a reactivar, al menos a corto plazo, "las visitas a las residencias de mayores”.

Sobre los comercios, el Gobierno regional presentará un plan para una posible reapertura gradual a partir del 9 de mayo: en primer lugar, abrirían los de primera necesidad y después, el resto. “Se realizará de forma escalonada, para poder dar pasos atrás en caso de que se detectara un posible rebrote”, ha afirmado. En todo caso, “es importante saber las líneas generales que marcará el Gobierno de España”, por ejemplo, en el sector hostelero.

“Nuestro planteamiento es intentar abrir el mayor número de negocios partir del 9 de mayo. Necesitamos que la actividad económica pueda convivir con naturalidad con el Covid. El confinamiento no gana la batalla, no mata el virus, solo evita que los hospitales no colapsen, algo que hemos logrado. En una segunda etapa, trataremos que la gente recupere la normalidad, pero garantizando su protección”, ha dicho Aguado. De esta forma, los madrileños podrían acudir a los comercios con mascarillas y manteniendo la distancia social. “Las mascarillas pasarán a formar parte de nuestra vestimenta habitual. Ahora y en otoño”, añadió. De hecho, el objetivo es que en cada hogar “se cuente con dos mascarillas FFP2”, que se entregarán de forma escalonada.

En esta línea, Aguado ha reiterado su intención de que los teatros que dependen de la Comunidad “fijen la obligatoriedad del uso de mascarillas”, mientras que el resto de salas “se acojan a esta recomendación”.

El vicepresidente ha afirmado también que los 6.000 tests que se van a llevar a cabo a partir de mañana a otras tantas familias (“no a personas individuales”, ha aclarado), servirán “para poder discriminar a la población en tres grupos: el primero, personas no contagiadas, sin ningún contacto con el virus; el segundo, las contagiadas, con o sin síntomas, para ofrecerles atención sanitaria; y el tercero, a aquellos que hayan superado la enfermedad y tengan anticuerpos”. La Comunidad quiere hacer “más de 500.000 tests. En una primera etapa, se realizarán 100.000 para profesionales sanitarios. Ya hemos hecho más del 30%”.

Medio millón de ciudadanos ha sufrido un ERTE

Aguado también ha señalado que la Consejería de Economía ha registrado alrededor de 70.000 ERTEs en la región. “Medio millon de ciudadanos lo ha sufrido. Está teniendo un impacto en el PIB del 10%. Es importante actuar en una doble vía. En la reactivación económica y en el apoyo social. Necesitamos que el Gobierno flexibilice los ERTEs, al menos hasta final de año, para que los comerciantes pueden adaptar la contratación a la demanda, que no va a pasar de 0 a 100”.