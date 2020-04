La Policía busca a “la banda de Eloy”, un alunicero que ayer atropelló a un policía municipal en un control

Como no tenía ninguna orden de búsqueda se permitió la licencia de moverse en el Audia A3 que esta a nombre de su mujer. José Eloy se crió en San Fermín, en la calle Moncada, esa zona de Villaverde donde han nacido tantos míticos aluniceros pero sus andanzas en el mundo del hampa le condujeron a prisión, de donde salió a principios de año. Esas ansias de libertad se vieron coartadas con el decreto del estado de alarma y debió considerar que después de haber estado en la cárcel él, encerrado en casa, no se quedaba. La Policía Nacional investiga ahora si ayer iban o venían de perpetrar o ultimar algún robo cuando un control de la Policía Municipal de Madrid les sorprendió. Al observar que iban cuatro pasajeros en un vehículo, los funcionarios iban a proceder a pararlo para proceder a su identificación, como ocurrió al principio del confinamiento, cuando otra banda de atracadores escapó de un control policial en Carabanchel dejando el coche robado y el botín dentro para huir a la carrera cuando regresaban de dar un palo en Móstoles.

En esta ocasión ocurrió en Puente de Vallecas, en la Avenida de la Albufera con la M-40 sobre las 20:00 horas. Ante el alto policial, el conductor del vehículo no dudó y se llevó por delante a los agentes que le daban el alto atropellando a uno de ellos, perteneciente a las UAS (Unidad de Apoyo a la Seguridad), que fue trasladado al hospital con diversas contusiones. Según fuentes cercanas, el TAC ha salido bien y no tiene fractura de fémur pero las lesiones le obligarán a un tiempo de recuperación. Los agentes se quedaron con la placa del coche, un Audi A3 oscuro y, para sorpresa de muchos, no figuraba como sustraído (como suele ser el modus operandi de estos delincuentes cuando actúan) sino que estaba a nombre de la mujer de José Eloy, uno de los aluniceros más activos de los últimos años en Madrid, que acumula decenas de reseñas policiales y que dejó Orcasitas por un municipio del sur de Madrid cercano a Toledo donde también se mueven bastantes de estos delincuentes. Con él iba un joven llamado Hugo, al que llaman “Huguito”, y que los investigadores ya tienen identificado como de la nueva hornada de aluniceros que están empezando ahora. La Policía les busca ahora como presuntos autores de un delito de atentado a agente de la autoridad y lesiones, además de la correspondiente sanción económica por saltarse el confinamiento.