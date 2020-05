Aguado: “Hay que cambiar la restricción de aforos en los gimnasios por distancia social”

El vipresidente y Consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, se ha reunido con representantes del sector del deporte de la región en la que han analizado la situación a la que se enfrentan y las restricciones que desde el Gobierno central se han implantado en el proceso de desescalada, y en concreto, de cara a la fase 1.

Tras la reunión, mantenida en la sede de la Consejería de Deportes de la Comunidad, Aguado ha afirmado que “el deporte tiene que ser un aliado en esta desescalada. Este es el compromiso que he adquirido con los representantes del sector esta mañana. Un sector que genera 70.000 puestos de trabajo directos y que necesita reabrir cuanto antes en condiciones de seguridad”.

Además, el vicepresidente ha pedido al Gobierno central que retire la limitación de un 30% del aforo a los gimnasios, y se cambie por el cumplimiento de la distancia social. “La restricción de aforos en los gimnasios es contraproducente para estas instalaciones” algo que el sector ha trasladado ya a la Comunidad de Madrid, hasta tal punto que ya le han trasladado que muchas instalaciones “ni tan siquiera van a abrir en la fase 1 porque no les compensa".

“Una restricción de aforo del 30%, donde además solamente puede haber un técnico por usuario los costes fijos son demasiado altos como para plantearse poder abrir”, ha detallado Aguado, quien entiende que no es la solución para la reapertura de los gimnasios y ha pedido cambiar la restricción de aforo por una exigencia de distancia social “y por supuesto que hay que ser exigentes con el sector, pero no tanto como para hacerles inviable su negocio”.

Aguado ha afirmado que ha constatado tras la reunión, que el sector es consciente de que tiene que tomar medias “ya ha tomado medidas, han instalado en mucho gimnasios de la Comunidad de Madrid mecanismos de filtrado del aire, de renovación del aire dentro de los gimnasios, cabinas individuales para poder usarlas como vestuarios y respetar la distancia social”. “En definitiva, han hecho los deberes y lo que esperan es que desde el Gobierno regional podamos estar de su lado y no ponerle más palos en las ruedas a una situación que ya es realmente difícil para ellos”, ha concluido el vicepresidnte regional.