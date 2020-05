Almeida, sobre Marlaska: “Ha mentido a todos los españoles”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, “faltó a la verdad a todos los españoles” a la hora de explicar el cese de Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Guardia Civil. “El ministro tenía tres opciones: reconocer que el cese se había producido porque Pérez de los Cobos no les dio traslado de una información, relativa a las manifestaciones del 8-M; optar por el mutismo y el silencio, u optar por la tercera vía: mentir”, ha declarado el regidor.

Así, el alcalde cree que “no hay un solo español que crea” que el cese de Pérez de los Cobos “se produce como consecuencia de un proceso restructuración, y no como consecuencia de un proceso judicial. El ministro del Interior le mintió a todos los españoles. El debate político es más profundo: el hecho de que se pueda tolerar que el gobierno emita un cese un cese debido a un procedimiento judicial. Justo en un momento en el que la sociedad pide que se eleve el listón de ejemplaridad, la única respuesta que recibe es la mentira”.

La contestación del alcalde se produjo después de ser preguntado por el cruce de descalificaciones entre Pablo Iglesias y Cayetana Álvarez de Toledo. “Pablo Iglesias no es quién para quejarse de las expresiones. Desde que llegó Podemos se ha producido un nivel de encallanamiento, y agresividad en el debate político. No ha ahorrado calificativos de toda forma, como llamar “terrorista” a Amancio Ortega en Twitter. Debería trabajar desde el Gobierno para obtener n debate sosegado”, ha afirmado el regidor. De hecho, ha recordado que ha sido “el propio Pablo Iglesias quien ha hablado de su padre en términos no excesivamente diferentes” a los utilizados por Álvarez de Toledo. “Que predique con el ejemplo. Y el ejemplo empieza consigo mismo”.