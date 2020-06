Retrato de un Madrid insólito

Si hay algo que caracteriza a una gran ciudad como es Madrid, una de las principales capitales del mundo, es su ritmo, el bullicio de sus calles, la actividad constante de sus tiendas que se continúa con la de bares y terrazas hasta el amanecer, enlazando con el despertar del tráfico y otro día más de frenética activad. Pero, de pronto, el silencio; calles desiertas, sin gente ni coches y sólo el ruido de sirenas interrumpiendo el trino de los gorriones que otra vez se podrán encontrar unos a otros.

Este insólito, extraño Madrid de la era coronavirus reflejado en la retina de los vecinos de la capital ha quedado fijado en su memoria y en la de sus objetivos. Por eso, ahora, cuando nos encaminamos, más a hombros de enanos que de gigantes, hacia la nueva normalidad de la mascarilla y la distancia social, el Museo de Historia de Madrid quiere dejar constancia de ese Madrid, extraño, marciano, que atónitos hemos contemplado desde los balcones, convocando “Madrid 2020: retrato de una ciudad insólita”, un concurso fotográfico, en el que las 40 fotografías finalistas entrarán a formar parte de los fondos del museo y, por tanto, de la historia y la memoria de Madrid. Y también serán un homenaje a aquellos madrileños a los que la covid-19 les impedirá verlas. Será el relato de una insólita ciudad narrado por los vecinos a través de sus fotografías. Un retrato visual de cómo ha sido la ciudad durante los meses más intensos de la pandemia.

Participación

El concurso está abierto a los mayores de 18 años y el plazo para participar, que ya está abierto, termina el próximo domingo 14 de junio. Para poder concursar hay que registrarse a través del formulario electrónico que esta incluido en la página web del Ayuntamiento, buscando por “concurso de fotografía” del Museo de Historia de Madrid. El tema de participación, según consta en las bases es “la ciudad de Madrid y sus habitantes en el periodo en que nos hemos visto afectados por la covid-19 y sus consecuencias”. En el formulario de inscripción hay un enlace para subir las imágenes en formato digital, pudiéndose enviar hasta dos fotografías. Éstas deberán llevar un título, sin que figure el nombre del autor o algún sello identificativo como una marca de agua. Pero sí que podrán estar editadas. Es decir, se pueden presentar a concurso imágenes en blanco y negro o color, editadas con programas de edición y retoque fotográfico con el objetivo de mejorarlas o corregir valores de brillo o color, pero no se aceptarán trabajos con una alteración consistente e inverosímil de la realidad, ni fotomontajes, collages, ni técnicas de pintura sobre imagen, según se indica en las bases del concurso. Además, las fotografías serán en formato JPG y no pueden exceder de los 2 Mb. Además, el nombre del archivo deberá coincidir con el título de la fotografía y la medida mínima de la imagen será 1.700 pixeles en el lado más largo, y como es habitual, tendrán que ser inéditas y no haber sido presentadas en ningún otro certamen o concurso.

Pero este tamaño es sólo para las imágenes que se envíen a concurso, por lo que se deben guardar una copia en máxima resolución de la imagen, o imágenes enviadas, que será solicitada en caso de que sea una de las 40 imágenes finalistas y se quiera participar en la exposición de las obras.

Premios

El 25 de junio se publicarán en la cuenta de Facebook del museo las 40 imágenes finalistas y participarán en una exposición en su sede. Desde ese momento y hasta el 5 de julio, tendrá lugar la votación popular a través de esta red social y, entre el 6 y el 10 de julio, se publicarán las imágenes ganadoras.

Cómo se indica, de entre todas las fotografías enviadas, el jurado seleccionará 40 de ellas y de entre éstas, se otorgarán tres premios del jurado y uno del público:

1er. Premio: un diploma acreditativo, un grabado numerado, un lote de catálogos, y un facsímil de un plano de Madrid.

2do. y 3er. Premio: un diploma acreditativo, un grabado numerado y un lote de catálogos.

El público con sus votaciones entre las fotografías finalistas elegirá el 4º premio o Premio del Público, que recibirá unas entradas para un espectáculo en un teatro municipal.

Las restantes 37 fotografías finalistas recibirán un diploma acreditativo y un catálogo del Museo.

Con las 40 fotografías finalistas se realizará una exposición en el Museo de Historia.

El concurso busca fotografías que muestren esa faceta de nuestra ciudad, espacios, edificios, monumentos, personas durante el confinamiento, por lo tanto, el jurado se reserva el derecho de aceptar las obras según se ajusten o no a la temática planteada y a unos criterios de calidad técnica mínimos o, asimismo, que pudieran resultar de mal gusto u ofensivas para los protagonistas de la imagen.