Enrique López: “El plan de choque de la Comunidad de Madrid salvó vidas”

La situación de las administraciones judiciales en plena crisis del coronavirus ha copado la intervención de Enrique López, consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, durante el Foro de Justicia organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) celebrado esta mañana. Una cita que, por segunda ocasión, se ha celebrado de manera telemática y que ha tenido al consejero como principal invitado. El acto ha sido conducido por la periodista Ana Terradillos y ha contado también con la presencia de José María Alonso, decano del ICAM, y Francisco Marhuenda, director de LA RAZÓN, encargado de presentar a López.

“El virus ha atacado a nuestro sistema judicial y ha puesto en riesgo su salud. Necesitamos medidas quirúrgicas porque aquí tampoco contamos con una vacuna. Tenemos que sacar a la Justicia de la UCI, llevarla a planta y ponerle en forma para darle de alta. Es imprescindible hacerlo entre todos”, ha afirmado López durante su alocución, a la hora de hacer un diagnóstico de los órganos judiciales durante la crisis de la Covid-19. El ex magistrado del Tribunal Constitucional considera que a los “problemas endémicos” a los que ya se enfrentaba la Justicia, como es la “saturación" de los juzgados, se suman ahora los “pandémicos”. Así, ha recordado que “todos los expertos han avisado del colapso que se le avecina a la Justicia como consecuencia de la acumulación” de causas pendientes: “Retrasos, la paralización salvo servicios esenciales y el aumento de conflictividad que se va a producir en el ámbito laboral y mercantil”. De ahí que la Comunidad de Madrid tenga “sus planes de modernización de la Justicia”, adoptando, entre otras medidas, "el sistema de videoconferencia en todas las salas”.

Además de que Madrid ha sido la región más golpeada por el coronavirus, López ha señalado que es también “la que concentra mayor actividad judicial de España”. Algo que “tiene que tener en cuenta el Gobierno de la nación”. “Ha llegado el momento en que el Gobierno se comprometa con el servicio público de justicia que reciben los madrileños: aumentar la ratio de jueces por habitantes y dedicar más recursos del Estado. La Justicia ha de ser considerado un servicio esencial, también a efectos de financiación, a la par que Sanidad y Asuntos Sociales”. Considera que, en el ámbito que le ocupa, se ha formado un “batiburrillo normativo”, con “tres proyectos de ley en el Congreso materialmente idénticos. Debemos de contar con un compromiso financiero. Se ha aprobado un fondo para las Comunidades Autónomas, pero al que la Justicia va a acudir en cuatro o quinto lugar".

De ahí que reclame un “fondo propio” para las Administraciones Autonómicas en esta materia para acometer “un plan de choque que atienda a la necesidad real" que permita recuperar el tiempo perdido. “Necesitamos un plan de incentivos para jueces, letrados y funcionarios que nos permita realizar más juicios, habilitando días y tardes. No solo por razones sanitarias, sino para sacar más trabajo adelante. Eso solo se hace con dinero. A nadie se le puede pedir que realice más trabajo sin recibir nada a cambio. Si no, tardaremos mucho tiempo en recuperar los tiempos de la Justicia”.

López también se ha referido a la “tensión” generada por las declaraciones de algún miembro del Gobierno central, concretamente por Pablo Iglesias, cuando “más allá de la libertad de expresión”, sus palabras provocan “conflictos con un poder del Estado e insultan a sus miembros”. Del mismo modo, ha criticado la “injerencia e intromisión” de otros miembros del Gobierno en investigaciones judiciales, concretamente la del 8-M, y que provocó el cese del jefe de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego López de los Cobos. “Son cosas que han pasado y que espero que no vuelvan a pasar", ha pedido el consejero, que también pidió “respeto” para la Policía Judicial. “Denigrar sus informes es denigrar a la Policía Judicial. ¿Por qué ha de ser malo un informe de la Policía Judicial relativo al 8-M y no otro que se refiere a delitos de corrupción?”, se ha preguntado. “Se pueden mostrar discrepancias con el proceso, pero no el Gobierno”, ha añadido.

A preguntas realizadas vía telemática por los asistentes, López se refirió a la futura puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia. “El Supremo dictó sentencia una semana antes de declarase el estado de alarma y nos ha liberado de las herencias del pasado. Estamos en un nuevo proyecto que va a tener exclusivamente en común con los anteriores la zona en la que se va a hacer, que es Valdebebas”. “Me gustaría que el proyecto estuviera iniciado, cerrado y casi visualizado a lo largo de esta legislatura. No puedo garantizar que se vaya a terminar en esta legislatura, pero si conseguimos que sea aprobado, adjudicado y que comiencen las obras, me iré encantado de esta etapa política”.

El consejero también ha hecho alusión a la gestión de las residencias de mayores por parte de la Comunidad de Madrid. Así, ha recordado que entidades como la Sociedad Española de Geriatría han incidido en que “el responsable de las muertes ha sido el coronavirus”. “Éramos conscientes de que en las residencias se acumulaban las personas mas débiles frente al virus. Por eso, el 6 de marzo los cerramos y prohibimos la visitas, pese a que nos llamaron alarmistas desde el Gobierno de la nación”.

Además, ha señalado que el Ejecutivo regional exigió EPIs al Gobierno central, encargado de centralizar estas peticiones, “hasta en cuatro o cinco ocasiones. “El 19 de marzo, el vicepresidente Pablo Iglesias y el ministro de Sanidad ofrecieron una rueda de prensa en la que dijeron que se iba a habilitar inmediatamente material de protección para todos los trabajadores de las residencias de España. A la Comunidad de Madrid no llegó ni uno”, ha recordado. Del mismo modo, el Gobierno decretó que los infectados de residencias debían ser tratados en estos centros y, después, ser derivados de acuerdo a los criterios de derivación. “Nos produce mucho dolor lo que ha ocurrido en las residencias y fuera de ellas, pero el responsable de todo esto es el coronavirus”. Dicho esto, ha subrayado que “la mortalidad de los mayores de 70 años en la Comunidad de Madrid es menor en las residencias que fuera de ellas”. Por ello, se ha mostrado convencido de que el plan de choque” de la Comunidad de Madrid “salvó vidas. Estoy muy orgulloso".