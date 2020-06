La Comunidad pide al Gobierno un “plan Barajas” para evitar la entrada de contagiados a Madrid

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente Ignacio Aguado ha anunciado que el Ejecutivo regional ha solicitado a Pedro Sánchez la puesta en marcha de un “plan Barajas”. El motivo, la caída del estado de alarma este próximo domingo, y que supondrá la llegada al aeropuerto de los primeros visitantes de fuera de nuestras fronteras.

“A todos los miembros del Consejo de Gobierno nos preocupa que reabran las fronteras sin controles y sin exigir certificados sanitarios”, ha afirmado Aguado. De hecho, si bien este domingo 21 llegarán solo visitantes del entorno Schengen, a partir del 1 de julio se permitirá la entrada a turistas “de todo el mundo, incluidos países como Brasil y otros asiáticos que se encuentran en las peores fases de la epidemia”.

Aguado ha afirmado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha escrito personalmente a Pedro Sánchez “pidiendo la elaboración de ese plan. No tiene sentido que Sánchez tenga tiempo para reunirse con la oposición, con el señor Ángel Gabilondo, y no para reunirse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, para transmitirle nuestros problemas e inquietudes”.

La Comunidad espera que “el Gobierno de España reaccione, que no cometa el error de hace tres meses. Seria una grandísima irresponsabilidad, cuando van a llegar miles de turistas procedentes de países afectados. No tomar decisiones supondría regresar al punto de partida. Barajas fue uno de los principales focos de entrada del virus. Si no, no habremos aprendido nada, y jugaremos más papeletas en la rifa del rebrote”.

Una de las “posibilidades”, ha dicho Aguado, es que el Gobierno exija una prueba PCR a los viajeros, “que no solo vendrán a Madrid, sino que se moverán por toda España”. En todo caso, “debe ser el Gobierno de España el que actúe, el que exija a los países de origen criterios sanitarios para viajar. Sánchez debe hablar con sus socios europeos”, ha concluido.