Vuelta al cole: Madrid instalará 6.000 cámaras en las aulas para que los alumnos confinados sigan las clases

La Comunidad de Madrid ha apostado por una vuelta al cole semipresencial para el inicio de curso a la vista de la evolución de la pandemia. Por eso, ha previsto instalar 6.000 cámaras en las aulas de tal manera que los alumnos que tengan que confinarse en casa por que estén contagiados puedan seguir la clase por ordenador sin perder el curso. Esta es una de las medidas que presentará hoy la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y que están recogidas en el plan de vuelta al cole en Madrid. Apostaría así por las aulas de “doble presencialidad”.

La Comunidad de Madrid también tiene previsto comprar 70.000 ordenadores para repartirlos entre profesores y alumnos de manera que puedan seguir las clases por videoconferencia.

Para evitar la transmisión del virus, prevé comprar 700.000 litros de gel hidroalcohólico y prevé aumentar el presupuesto de limpieza de los colegios en 15 millones de euros para así evitar la transmisión del virus.

La presidenta regional detallará a partir de las 13:00 horas la estrategia del comienzo de curso adaptado a los escenarios previstos a la situación de la pandemia. El consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, ya había avanzado hace algunos días que Madrid iría hacia la fórmula de la semipresencialidad para los alumnos de Secundaria y Bachillerato, tal y como se contempla en el segundo escenario, y presencial para Infantil y Primaria.

El propio consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se había mostrado contrario estos días atrás a iniciar el curso escolar según contempla el escenario 1, que es el que preveía que fuera cien por cien presencial, por el aumento de contagios.

“Es importante que no sólo valoremos la situación particular de cada colegio, de cada aula, de cada grupo de convivencia, sino que estamos en una región y es un virus que no entiende de fronteras, de regiones ni colegios”, dijo.