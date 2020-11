Madrid busca un gran pacto por la ciencia para superar el 2% del PIB de inversión

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Eduardo Sicilia, ha afirmado que Madrid está “muy cerca” de un gran pacto por la ciencia que la sitúe como prioritaria en la agenda del Gobierno, principalmente con respaldo económico, y ha garantizado que al final de la legislatura se destinará a ciencia un 2 % del PIB regional.

Sicilia ha explicado que su departamento lleva “muchos meses trabajando” con los agentes implicados y se está “muy cerca” de un gran pacto por la ciencia que la convierta en protagonista y que además de una financiación suficiente esté respaldada por “muchas medidas adicionales para hacer más fácil” la labor de los científicos.

Sicilia, que no ha avanzado inversión para 2021 puesto que no está elaborado el presupuesto, ha afirmado que habrá un “salto muy significativo” y la ciencia estará en la agenda del Gobierno “con una prioridad que probablemente no ha tenido hasta ahora”.

Hoy por hoy Madrid destina a investigación, desarrollo o innovación el 1,71 % de su PIB, la segunda región tras el País Vasco que más invierte, y ha prometido que el compromiso de llegar al 2 % del PIB se cumplirá al final de la legislatura.

Para el consejero no solo es importante aumentar la dotación económica, sino también contar con “más proyectos grandes”, sobre todo en aquellas áreas donde la investigación en Madrid ya es muy potente, como la salud o la tecnología, esferas en las que algunos trabajos madrileños son “referencia internacional”.

“No es que tengamos que reinventar la ciencia, sino que tenemos que potenciar donde somos buenos”, ha insistido el consejero, que ha puesto como ejemplo institutos madrileños que se dedican a 5G, a nanomateriales o a depuración de aguas que son referencia a nivel europeo y ha resaltado incluso que alguno es “proveedor de los Gobiernos norteamericano e israelí” en cuestiones de seguridad.

“Tenemos una ciencia oculta que es referente internacional de primera magnitud, y hay que aumentar ahí donde somos buenos”, ha repetido, como en salud, material a la que se dedica “un corredor de ciencia en la zona norte de Madrid que hay que potenciar”.

Sicilia ha subrayado que no solo hay que apostar por la investigación en la Universidad -donde se genera el 75 % de los proyectos de estudio que acuden a grandes convocatorias internacionales y que en gran parte hace una investigación más “básica”- sino también por los institutos, que se dedican a proyectos más aplicados.