Más Madrid critica las luces navideñas con la bandera de España: “No es elegante”

Las luces de navidad con los colores de la bandera de España que el Ayuntamiento ha colocado en algunos puntos de la capital no han sido del gusto de todos. Entre ellos, de Más Madrid y de su portavoz municipal en la capital, Rita Maestre. “Creemos que el Ayuntamiento ha optado por una decoración, diría, poco navideña, de inspiración poco navideña. No sé yo si en el portal de Belén había muchas banderas de un país u otro, más bien me parece que no”, aseguró Maestre a preguntas de los periodistas.

En su opinión, se trata de “una línea general de este equipo de Gobierno, que desde que llegó a la Alcaldía ha inaugurado un buen número de grandísimas banderas en Madrid”. “La bandera gigante no diría que es muy elegante, vamos a decir, y que hay algunas otras actuaciones en materia decorativa e iluminativa que se podrían hacer”, ha apostillado.

Tanto el alcalde como la vicealcaldesa, Begoña Villacís, respondieron esta mañana a las críticas por parte de Más Madrid. “Lo que me molesta a día de hoy no es que se plante la bandera, es que se blanquee a Bildu. La bandera representa más a los madrileños que Bildu, un partido que aún no se ha solidarizado con las víctimas”, ha dicho Villacís.

Por su parte, Martínez-Almeida argumentó que “las luces navideñas tienen una finalidad, que es incentivar el comercio en la ciudad de Madrid. Es algo que ha sido reclamado por las asociaciones de comerciantes. Y el gasto con respecto a años anteriores ha sido prácticamente el mismo”.

En relación con la opinión de Maestre, el regidor ha explicado que éstas “van a ser unas navidades muy diferentes, muy especiales, en la que se pondrá de manifiesto la fortaleza que hemos demostrado y que nos ha unido”. Por eso, no entiende que a alguien “le moleste un símbolo como la bandera de España”, o que piense que pueda “agredir a alguien”. “Con el futuro dramático que afrontaremos el año que viene, no entiendo que haya alguien que se extrañe del reconocimiento de símbolos nacionales que están en la Constitución”. Por eso, cree que no podemos estar “en la división”. “Entendamos el drama, no crispemos la Navidad. es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. A nadie le debería extrañar que la bandera española esté en las calles españolas estas navidades”.