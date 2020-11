Valdemingómez: Madrid solo admitirá los residuos del Este tres meses más

Finalmente, no habrá prórroga de medio año en Valdemingómez. El Ayuntamiento de Madrid ya ha informado a la Mancomunidad del Este: no concederá a estos municipios seis meses más para que sigan trasladando sus residuos al Parque Tecnológico de Vallecas. De esta forma, el Consistorio responde a la solicitud formal realizada por la Mancomunidad, que pedía una nueva prórroga a la espera de que el Centro Medioambiental de Loeches, el destino final de las basuras, esté operativo. De hecho, solo concederá el “mínimo imprescindible para la terminación de los trámites que permitan” el funcionamiento de Loeches, como aseguró durante el último Pleno el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Todo ello se ha tratado hoy en la comisión de seguimiento, celebrada con un doble objetivo: ofrecer una solución que, por un lado, evite una emergencia sanitaria en los 31 municipios de los que forma parte la Mancomunidad y, por otro lado, que dicha solución no suponga mayores esfuerzos a la capital.

Para que Loeches pueda funcionar con todos los permisos, se ha establecido que ese plazo mínimo no podrá superar los tres meses, hasta el día 31 de marzo. A partir de entonces, Madrid enviaría sus residuos a Loeches a través del acuerdo de reciprocidad que se rubricó en el convenio. Además, como ha exigido la Corporación madrileña, el convenio a partir de esa fecha será improrrogable. La Comunidad de Madrid, la Mancomunidad del Este y el Ayuntamiento han votado a favor de este plazo de tres meses. Y es que, pese a que el documento preveía un máximo ampliable de seis, el Ayuntamiento considera que la ciudad ya ha sido “suficientemente solidaria con un problema que no le compete”. “Unas autorizaciones, que dependen de la agilidad administrativa no pueden llevar a permitir una prórroga de medio año”, ha indicado Carabante.

El Centro Medioambiental de Reciclaje de Loeches está a la espera de un permiso energético de la dirección general de Industria de la Comunidad de Madrid para poder terminar la tramitación de los permisos que le permitan funcionar a pleno rendimiento. De lo contrario, los residuos de 775.000 habitantes volverían a no tener destino para tratarse.

La Mancomunidad del Este, integrada por 31 Municipios de la Comunidad de Madrid y 775.000 habitantes, ha estado trayendo sus residuos desde el 28 de diciembre de 2019 al Parque Tecnológico de Valdemingómez, el centro de tratamiento de residuos de la ciudad de Madrid. Hasta el 30 de octubre de 2020 habían llegado 167.500 toneladas de residuos procedentes de la Mancomunidad del Este, lejos todavía de las 220.000 toneladas máximas anuales que podían llegar.