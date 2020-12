Ayuso contesta a Iglesias: “Un chavista dice quién está o no en la Democracia. Hay que apartarle a él”

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado duramente contra el vicepresidente Pablo Iglesias en un acto del PP de Madrid para celebrar el Día de la Constitución. Ayuso ha contestado durante su discurso las últimas declaraciones del líder de Podemos en las que éste ha asegurado que el PP está fuera de la democracia. “Ya hay una persona en el gobierno, el vicepresidente, que ha dicho que la oposición no va a volver a sentarse en el Consejo de Ministros y hoy un chavista, como es él, ha decidido quien está dentro o no de la democracia. Un chavista en España dice quién o no está en la Democracia. Y esto es inaceptable y este tipo de políticos hay que apartarles”, ha asegurado la presidenta madrileña.

También ha lamentado que estén siendo atacadas “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los parlamentos, la justicia, y la alternancia política”. “De hecho”, ha añadido, “cada vez los procesos electorales han estado más teñidos de polémica, cuando no ha habido atentados alrededor de ellos, ha habido mociones de censura y luego los propios parlamentos, todo tipo de comisiones de investigación para hacerle daño al Gobierno que en ese momento dejaba el poder”.

Ha querido la líder madrileña hacer autocrítica a la hora de señalar la inacción de los constitucionalistas frente a quienes quieren acabar con la Carta Magna: “Es culpa suya y de todos los demás cuando les hemos dejado crecer de esta manera. Nosotros hemos dejado de defender lo normal, cuando hemos dejado de denunciar cualquier desmán contra las instituciones, de defender nuestras tradiciones, cuando no hemos vendido suficientemente los logros de nuestro país, cuando hemos estado pactando sobre debates estériles que no ayudaban a los ciudadanos, cuando no hemos hecho nada ante una guerra cultural evidente, cuando nos hemos apoyado todos sobre un nacionalismo infecto que durante años ha servido de bisagra para todos pero que les ha hecho cada vez más fuertes y el no contarles a las nuevas generaciones, a los jóvenes, de la Constitución española”.

Esta realidad, según Ayuso, ha provocado que todo haya “enloquecido”. Y ha puesto varios ejemplos: “Le están diciendo a los navarros que van a anexionar Navarra al País Vasco y le van a robar su autonomía, ya se pactan los presupuestos de todos los españoles en una cárcel y han visto como un etarra, que es el señor Otegui, es un hombre de estado para el Gobierno y no el PP, es decir, abrazando un chavista a alguien que ha pertenecido y pertenece moral y políticamente al entorno de una banda armada. Y son ellos quienes sitúan en ese marco quienes estamos dentro y fuera”.

La presidenta de Madrid ha destacado el papel de “freno para estos desmanes” que constituyen “la Monarquía, Madrid, la Justicia y, sobre todo, la Constitución, que es el peor antídoto para esta clase de política”. Ha afeado que algunos utilicen el “odio” para trata de cambiar las cosas y ha reivindicado la necesidad de “gobernar y defender la libertar todos los días. La Constitución tiene todo recogido, la libertad de enseñanza, la libertad de propiedad, la libertad de expresión, la igualdad de todos ante la ley y el derecho a usar la lengua española como lengua oficial del Estado”. frente a quienes, según su diagnóstico, tienen como programa “el lado negativo de la Constitución”, Ayuso ha puesto encima de la mesa la estrategia de dar la batalla: “Es el momento cada vez más de arrinconarles porque son muchos menos, por muy revolucionarios o muy organizados que estén. La fuerza de la historia de España, nuestro pasado y futuro serán mucho más fuertes. Somos un gran país que quiere seguir unido y viviendo en libertad”.

Y es que aquellos que quieren derribar la Constitución, ha añadido, son los que enarbolan “el programa de los chavistas y de todos los que siguen atacando a España cada día, y si no están de acuerdo es porque no es tan de acuerdo con lo más importante que nació de ella, que es un el pacto de hermanos de izquierda y de derecha. Nos hicimos fuertes gracias a este texto”.