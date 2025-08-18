Detenido el autor de seis atracos en farmacias de varias zonas de Madrid

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto responsable de seis delitos de robo con violencia e intimidación y dos tentativas, en farmacias situadas en los distritos madrileños de Tetuán, San Blas y Fuencarral-El Pardo.

Según informó la Policía este lunes, el detenido entraba en los establecimientos y, para acceder a las cajas registradoras, amenazaba a los dependientes con un cuchillo o simulando que portaba otro tipo de armas escondidas y les obligaba a meterse en el aseo mientras él cometía el hecho delictivo.

La investigación se inició al tener conocimiento de la comisión de varios robos con violencia a finales del mes de julio y en los primeros días de agosto en farmacias situadas en los distritos madrileños de Tetuán, San Blas y Fuencarral-El Pardo.

Las pesquisas policiales permitieron averiguar que el presunto responsable era un varón que actuaba durante las horas matinales y que llegaba a entrar hasta tres establecimientos a lo largo del mismo día.

La labor investigadora permitió identificar, localizar y proceder a la detención de este varón el pasado día 5 de agosto, una semana después de cometer el primer hecho delictivo, como presunto responsable de seis delitos de robo con violencia e intimidación y dos tentativas, siendo decretado su inmediato ingreso en prisión por la autoridad judicial.