La «segunda vida» de los asesores de Carmena: sueldos de 50.000 euros con cargo a Moncloa

El «carmenismo» acabó en Cibeles en junio de 2019 tras la llegada a la Alcaldía de José Luis Martínez-Almeida. La hasta entonces regidora, Manuela Carmena, dio un paso atrás, renunció a su acta como concejala –obtenida en unos comicios en los que su lista fue la más votada– y entregó el volante del proyecto de Más Madrid a Marta Higueras a Rita Maestre. Abandonó la primera línea, pero una parte significativa de los concejales más fieles a la ex jueza permanecen en la arena política. También muchos de los que fueron sus asesores también han encontrado acomodo en las instituciones. Sin ir más lejos, dos de sus personas de máxima confianza en el gabinete de la alcaldesa, son a día de hoy concejales en el consistorio de la capital: el que fuera coordinador general de la Alcaldía, Luis Cueto; y su jefe de gabinete, Felipe Llamas.

Otros de sus asesores, Luis Nieto, ha acaparado todos los focos del debate político esta misma semana al convertirse en el nuevo portavoz de Podemos en la ciudad de Madrid. Desde la dirección de la formación morada en la capital tratará de lograr que el partido de Pablo Iglesias regrese al Palacio de Cibeles en 2023 después de que en la actual legislatura se haya quedado fuera tras el choque que protagonizó con Más Madrid de Carmena y de Íñigo Errejón a pocos meses de la convocatoria de las elecciones de mayo de 2019. Durante la etapa de Carmena como alcaldesa fue asesor de Ahora Madrid en los distritos de Villa de Vallecas y Latina. En este tiempo se vio envuelto en la polémica, después de que la ONG Paz con Dignidad, de la que había sido coordinador hasta su aterrizaje en Cibeles en 2015, recibió del Gobierno de Carmena varias subvenciones por un valor superior al medio millón de euros. La polémica en torno a Nieto ha resurgido con fuerza esta semana tras concretarse su victoria en las primarias de Podemos Madrid al conocerse su pasado como militante de una organización independentista gallega. En 1982, dentro de una acción que Nieto protagonizó junto a otros integrantes de esta organización, participó en el atraco a una entidad bancaria. Fue condenado a cinco años de prisión, de los que cumplió dos y medio. La sentencia condenatoria considera probado que Nieto y sus compañeros de atraco utilizaron la «violencia» y perpetraron el asalto «con armas peligrosas».

De Cibeles al Ministerio

Otra de las asesoras del Gobierno de Manuela Carmena en la capital, María Naredo, también ha encontrado una «segunda vida» política en el entorno de Podemos. Fue durante la pasada legislatura asesora de la Presidencia del Pleno en Cibeles y en el Área de Gobierno de Igualdad. Ahora, sigue siendo asesora, aunque en este caso, en el Ministerio de Igualdad, liderado por la dirigente morada Irene Montero. Tal y como informó este diario, Naredo percibe un sueldo cercano a los 52.000 euros anuales en el Ministerio.

Durante su etapa en el Ayuntamiento de la capital, Naredo no se libró de la controversia. Y es que desde la llegada de Carmena a la Alcaldía de Madrid, la empresa de consultoría Gea21 (Grupo de Estudios y Alternativas 21) fue adjudicataria de contratos del propio consistorio por un importe superior a los 100.000 euros. Nada destacable hasta aquí si no fuera porque una de las socias de Gea21 era precisamente María Naredo. En el momento en el que LA RAZÓN informó de estas adjudicaciones a Gea21, Naredo era una de sus trece socias, a pesar de que en el perfil que la asesora publicó en el portal de Transparencia del Ayuntamiento no hubiera ni rastro de su participación en este empresa de consultoría. Las adjudicaciones a Gea21 levantaron una agria discusión entre el Gobierno de Carmena y los grupos de la oposición, que acusaron al equipo de Ahora Madrid de tejer «una red clientelar» con organizaciones, asociaciones y entidades afines a través de contrataciones realizadas tanto desde las áreas de Gobierno como desde los distritos o mediante los programas de subvenciones nominativas aprobadas desde el consistorio.

De Más País al PSOE

Txema Urkijo es otro ejemplo de asesor del Ejecutivo de Carmena que ha encontrado de nuevo un hueco como cargo de confianza de otro gobierno. En su caso del de Pedro Sánchez. Y más en concreto del Ministerio de Cultura, dirigido por el socialista José Manuel Rodríguez Uribes, con un sueldo cercano a los 50.000 euros anuales. Urkijo, con Carmena en la Alcaldía, fue el responsable de Memoria de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria del Ayuntamiento y asesoró al Comisionado de Memoria Histórica creado por la socialista Francisca Sauquillo. Este organismo fue el encargado de «purgar» varias decenas de calles de Madrid por sus connotaciones franquistas. Tras su salida del Ayuntamiento fue candidato de Más País. Y ahora, asesora a un Ministerio.