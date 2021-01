Alfonso Serrano: “La oposición a Ayuso está en Moncloa, no en los bancos de la izquierda. Y eso es grave”

Lidera desde su escaño la bancada popular en la Asamblea de Vallecas. Alfonso Serrano defiende en esta entrevista a LA RAZÓN la estrategia de Madrid en plena tercera ola, recela de los cierres totales y lamenta la falta de vacunas y la ausencia de liderazgo nacional frente a la pandemia: «Tenemos a un presidente escondido, a un ministro de Sanidad a tiempo parcial y al señor Simón al que ya nadie respeta en sus opiniones».

–¿Cómo valora la actitud de la oposición a Ayuso en este año?

–La oposición no está en los bancos de la izquierda de la Asamblea. En este año tan dramático, la oposición está en Moncloa y eso es muy grave: desde la primera ola, con la imposibilidad de contratar, con la manera de decretar unilateralmente el estado de alarma para Madrid, con el tema del IVA de las mascarillas y la imposibilidad de hacer nuestra estrategia. Hemos tenido a una oposición que estaba en La Moncloa porque la que teníamos enfrente se dedicaba a criticar mediante tuits desde el sofá de su casa.

–¿Y la actitud de Vox?

–Hay días que da una de cal y otros que da una de arena. Yo entiendo cuál es su papel de oposición, pero creo que los dirigentes de Vox deben tener algo claro: en estos momentos, la pandemia ha sido utilizada por la izquierda para intentar derrocar al Gobierno de Madrid. Ayuso no es la adversaria a batir, sino a abatir personalmente por parte de la izquierda. Quienes creemos en la unidad de España y compartimos un proyecto de centro derecha liberal, debemos estar muy unidos. No es momento de exigencias ni ultimátums. No me refiero a hacer seguidismo de Ayuso, sino a saber que cuando se ataca a Ayuso no se ataca sólo a la persona, que también, sino a un modelo y a un proyecto que comparte la mayoría de los madrileños y también Vox.

–¿Qué hace Ayuso que irrita tanto a la izquierda?

–La campaña de desprestigio y ninguneo contra Ayuso se inicia desde que es designada candidata. Cuando los números dan para un acuerdo de centro derecha, esa campaña adquiere un nuevo nivel contra ella y su familia. Ha hecho lo que se espera de una presidenta de Madrid. Si defender los intereses de los madrileños le supone alzar la voz o demandar algo al Gobierno de España, lo va a hacer. Lamentablemente, la izquierda ha optado por ponerse del lado de su partido y no de los madrileños, que cada vez valoran mejor a Ayuso. Y eso es fruto de su liderazgo, de su capacidad de dar todas las batallas y de su gestión. El PP le debe mucho a Ayuso pero también le debe mucho a la izquierda radical que cada vez que ataca a Ayuso nos da votos.

–¿Existe una campaña contra el Hospital Zendal?

–España y Madrid deben ser los únicos sitios en los que se critica que, en medio de una pandemia, se construya un hospital público. En la Comunidad Valenciana se están terminando de montar carpas y nadie cuestiona nada. Hemos visto que Toledo tiene un hospital nuevo inaugurado 15 días antes que el Zendal y que, a día de hoy, sólo atiende a pacientes para rehabilitación. Frente a eso, se busca mediante bulos el desprestigio de algo que debería ser motivo de orgullo. Existe una infame campaña que busca atemorizar a los profesionales sanitarios y a los pacientes.

–A pesar de la situación de emergencia, Madrid arranca este 2021 sin presupuestos. ¿Cuándo estarán listos?

–Soy optimista. Existen retos que los hacen necesarios. Hay que reforzar la Sanidad, los Servicios Sociales y la Educación. Y esos pilares deben ser compatibles con un impulso a la economía. Sobre esos cuatro ejes, PP y Cs deberíamos llegar a un acuerdo. Yo tengo claro, y Ciudadanos debería tenerlo, que nuestra obligación es llegar a un acuerdo con el partido político que ha hecho posible que Ayuso sea presidenta y Aguado sea vicepresidente. Ese partido es Vox. Es nuestro socio prioritario. Si a partir de ahí, otros grupos quieren hacer aportaciones, bienvenidas sean. Lo que no va a hacer el Gobierno de Ayuso es apoyar iniciativas que tengan que ver con acabar con la libertad educativa así como de médico y hospital o que suban impuestos. Ayuso demostró capacidad de liderazgo y paciencia durante los meses que costó llegar a un acuerdo para que Ciudadanos y Vox hablaran.

–Hay un debate abierto en torno al futuro de la dirección del PP de Madrid con dos posibles modelos: que lo presida Ayuso o que lo haga otra persona sin una responsabilidad pública. ¿Cuál prefiere usted?

–Niego la existencia del debate. Entiendo que haya algunas personas interesadas en abrirlo, pero no estamos en eso, sino en acabar con la pandemia. No es cuestión de cuál es el modelo a elegir. Ese debate no toca. Estoy convencido de que la presidenta Ayuso es una mujer capacitada y con liderazgo dentro del partido y así lo está demostrando. Y creo que Almeida está haciendo un gran trabajo como alcalde y que el partido está funcionando muy bien. Me gustaría que nadie estuviera enredando. Ahora lo que toca es apoyar a los alcaldes –el primero, el de Madrid– y apoyar el trabajo extraordinario de Ayuso al frente de la Comunidad.