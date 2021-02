Aguado pedirá al Gobierno de España la reducción del IVA en las mascarillas FFP2 del 21 al 4%

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado ha anunciado que pedirá formalmente la Gobierno de España la bajada del IVA de las mascarillas FFP2 del 21 al 4%. “No tiene sentido que paguemos el mismo IVA por comprar un yate que por comprar una mascarilla que salva vidas. No me valen las excusas de Europa no nos deja. Europa permite bajar el IVA”, ha sentenciado”.

El vicepresidente madrileño cree que la mascarilla “es un elemento esencial en la vida de muchas personas”. Por eso considera que hay que poner facilidades para que la gente las adquiera y las use.

Por otra parte, Aguado ha dallado que el retraso del toque de queda hasta las 23:00 horas se hará desde este viernes, si se puede, y, si no, “habrá que esperar al lunes”, ha dicho tras visitar a una fábrica de mascarillas FFP2. “Sabemos el daño que están generando las restricciones a la economía”, por eso se ha mostrado partidario de levantar las restricciones “cuanto antes”.