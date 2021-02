Freno a los Presupuestos de Madrid por el 14-F

En vísperas de las elecciones catalanas, Vox ha encontrado en la negociación de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid la excusa perfecta para poner un altavoz al malestar de la hostelería que en Cataluña sufre medidas especialmente restrictivas, para ponerse al frente de sus reivindicaciones.

Ayer mismo, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, registró en la Asamblea de Madrid una iniciativa para que se levanten de manera inmediata las restricciones horarias y de aforo a los locales y además se indemnice al sector hostelero por las pérdidas económicas derivadas de las limitaciones impuestas por la pandemia. Monasterio fue incluso más allá al ponerlo como condición sine qua non para apoyar los Presupuestos de la Comunidad de Madrid. De hecho, recientemente la portavoz de Vox invitó a Díaz Ayuso y a Aguado a reunirse en un local, a partir de las 21:00 horas, la hora límite para los locales de hostelería, para sentarse y negociar las Cuentas. «Si el Gobierno decide no proteger a los hosteleros y opta por mantener sus restricciones, lo que hará es alargar el proceso de los Presupuestos», advirtió. «La sentencia reciente del TSJ del País Vasco confirma lo que llevamos semanas defendiendo y es que no hay un criterio científico que justifique que se hostigue a la hostelería y que se restrinjan sus horarios. Hay que acabar con esta injusticia y esta estigmatización de los hosteleros», dijo ayer.

Incluso fue precisa en su exigencia al pedir que si no se levantan hoy las restricciones, al menos que se haga la semana que viene porque su trabajo se va a centrar a partir de ahora y de cara a los Presupuestos de la Comunidad en «proteger a las Pymes y a los pequeños empresarios y autónomos».

Vox, en cualquier caso, se ha tomado con calma cualquier negociación que tenga que ver con los Presupuestos. Ya avisó de que iba a analizar el proyecto de Presupuestos que le presentó el Ejecutivo de coalición «partida a partida». Pero mientras hay inquietud en el Gobierno de coalición por sacar adelante las cuentas de Madrid para poder afrontar los gastos derivados de la pandemia y se espera que una vez celebradas las elecciones catalanas, se acaben ya las distorsiones que pudieran derivarse de este factor en una negociación de estas características para la que es preciso inexorablemente el voto de Vox.

“Mareando la perdiz”

«Vox no va a mover un dedo hasta que pasen las elecciones catalanas. Llevan tres semanas reuniéndose con el Gobierno regional mareando la perdiz y poniendo excusas. Los madrileños no pueden esperar a los jueguecitos tácticos de Vox, hay que estar a la altura de la situación y no lo están demostrando», aseguran a este periódico fuentes del Gobierno regional. Así las cosas, esperan que las negociaciones con los de Abascal entren en la recta definitiva después de este domingo. Por que el Ejecutivo de Díaz Ayuso sí confía en llegar a un acuerdo.