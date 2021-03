Tres de los cinco primeros candidatos de la lista del PSOE no tienen carné

El PSOE va completando su lista electoral, que se va conociendo a cuentagotas. Ayer se supo que el alcalde de Soto del Real, Juan Lobato, pasará a formar parte de la lista de la candidatura de Ángel Gabilondo con el PSOE como número cuatro. Ayer también se supo que el director general de Políticas de Discapacidad del Gobierno, Jesús Celada, se sumará a la lista de Gabilondo. La lista completa, no obstante, no se conocerá hasta el sábado en que está previsto un acto en el que intervendrán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a Ángel Gabilondo. Por ahora ya se sabe que la número dos de Gabilondo será Hana Jalloul, ex secretaria de Estado de Migraciones; el número tres será ocupado por Pilar Llop, presidenta del Senado, que necesariamente tenía que ir en la candidatura al ser senadora por designación autonómica, mientras que el número cinco queda para Irene Lozano, hasta hace unos días secretaria de Estado para el Deporte.

Pero llama la atención el hecho de que tres de los cinco miembros que encabezan la lista del PSOE para las próximas elecciones de mayo no están afiliados al partido: Gabilondo, Pilar Llop e Irene Lozano.

Ayer, precisamente, se presentó la candidatura de la ex Secretaria de Estado de Migraciones como número cinco de la lista en un acto en la sede federal del PSOE y ya arremetió contra el «pasado de corrupción» y el «futuro de borrachera» que dijo que espera a Madrid con Díaz Ayuso al frente del Gobierno regional.

«En este equipo ganador tenemos la experiencia de Gobierno para gestionar fondos europeos y la transformación en igualdad e inclusividad frente a los que quieren convertir Madrid en un turismo de borrachera y no de talento», dijo.

Mientras, el partido ha recurrido a la vía de los microcréditos ante la dificultad de poder obtener préstamos con entidades financieras como una vía de financiación de cara al proceso electoral.

Así, en un día ha recaudado cerca de 300.000 euros desde el lanzamiento de la campaña, el 23 de marzo, según ha informado el PSOE-M, que aclara que estos microcréditos no son donaciones, sino una aportación que oscila entre los cien y los 10.000 euros con una duración máxima de un año y un interés del 3% al que uno puede suscribirse a través de una página web.

«Esta respuesta por parte de los militantes y de un gran número de personas que no militan en el PSOE creemos que es una prueba de la confianza que sigue generando el Partido Socialista y su candidato Ángel Gabilondo y de las altas expectativas electorales», han asegurado desde el partido.