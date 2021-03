La candidata de Más Madrid utiliza el “100 montaditos” para atacar a Ayuso y la cadena le responde

Tras el “comunismo o libertad” de Ayuso, la candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Mónica García, ha querido contraatacar con otro lema oficioso de precampaña. Aseguró el fin de semana que el 4 de mayo, los madrileños podrán elegir entre dos modelos: “Seguir siendo el 100 Montaditos de Europa o ser la comunidad que cuida su sanidad pública”. Según García “Ayuso está invocando a la cuarta ola”, con sus medidas poco restrictivas en la restauración.

La mención a la cadena privada de restauración ha desatado una oleada de reacciones políticas y la propia García ha tenido que reaccionar a la polémica. Hoy al mediodía, ha publicado en su perfil de Twitter una fotografía en la que toma un café en la terraza de un “100 Montaditos”. Y un mensaje en el que parafrasea a la ex alcaldesa de la capital Ana Botella: “Relaxing cup of café con leche in 100 Montaditos”.

Relaxing cup of café con leche in 100 Montaditos. pic.twitter.com/JIAlA1FOO6 — Mónica García (@Monica_Garcia_G) March 29, 2021

Consciente del revuelo, la candidata García reaccionó, pero buena parte de sus rivales políticos ya habían reaccionado, afeándole sus palabras. Una de las primeras fue la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís: “Me alegra que disfrutes de las terrazas de la hostelería madrileña. Llevo meses trabajando para que puedan ampliar su espacio y seguir levantando la persiana. Es la diferencia entre gestionar y hacerse fotos P.D. Lo mismo ahora ya no estás tan a favor de criminalizarlos”. También el número cinco de la candidatura del PP, Toni Cantó, censuró a la candidata de Más Madrid: “No falla. La izquierda faltando el respeto a la hostelería que da trabajo a tantísimas personas. Madrid: tercera región con menos muertes en 2021, contagios por debajo de la media y su economía crece diez veces más. Clasismo hacia quienes les pagan el sueldo con sus impuestos”.

Me alegra que disfrutes de las terrazas de la hostelería madrileña.



Llevo meses trabajando para que puedan ampliar su espacio y seguir levantando la persiana.



Es la diferencia entre gestionar y hacerse fotos 😉



P.D. Lo mismo ahora ya no estás tan a favor de criminalizarlos https://t.co/i0zf3Fz2FR — Begoña Villacís (@begonavillacis) March 29, 2021

Desde la cuenta oficial de 100 Montaditos en Twitter no han querido ser menos y han reaccionado a las palabras de Mónica García, con una imagen con la que ilustran el vendaval de menciones que han recibido en esta red social a cuenta de la polémica. Desde esta cadena de restauración han optado por el humor, en lugar de afear sus declaraciones a la diputada regional.

La crítica de Mónica García a la postura de Ayuso en relación con la hostelería es uno de los ejes en los que Más Madrid está basando su precampaña. Y es que la candidata de este raprtido político responsabiliza a Díaz Ayuso de la falta de controles contra la pandemia y sobre todo de favorecer un turismo de “borrachera” en el que “ponemos más alto el precio de la vida de los madrileños que el precio de las copas”.

“Lo que queremos es que la Comunidad de Madrid no se convierta en el lejano Oeste, donde los forasteros vienen a no solo ser incívicos, a saltarse las normas que no (tienen) en sus propios países, sino también a extender los contagios” y a “hincar el codo” mientras los sanitarios “se dejan la piel”, ha apuntado en reiteradas ocasiones.