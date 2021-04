El guiño “franquista” de Gabilondo: despliega su pancarta en un edificio del arquitecto del Valle de los Caídos

La candidatura del PSOE en Madrid ha desplegado en la mañana de este viernes una pancarta en Callao, de 29 por 22 metros, que cubre la fachada del Palacio de la Prensa, en la que llaman a la ciudadanía para evitar “el Gobierno de Colón” y que llegue la “ultraderecha” para dirigir las instituciones. En la lona aparece el dibujo de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso; el líder del PP, Pablo Casado; la candidata de Voz, Rocío Monasterio; el líder de Vox, Santiago Abascal, y el exlíder nacional de Ciudadanos Albert Rivera, acompañados de la frase ‘Tras la foto, ¿el Gobierno de Colón?’.

Más allá del contenido político y del debate que ha generado su instalación, no ha pasado inadvertido el lugar en el que los socialistas han desplegado esta pancarta gigantesca: el Palacio de la Prensa, durante muchos años sede del PSOE de Madrid. Es el caso del diputado regional del PP Pedro del Corral: “Que el PSOE cuelgue el cartelón de su candidato en un edificio obra de Pedro Muguruza, arquitecto del Valle de los Caídos, tiene algo de poético, no me digan que no”.

Y es que, en efecto, fue Pedro Muguruza, el arquitecto del Valle de los Caídos, el que en acometió el proyecto para levantar este edificio para convertirlo en la sede de la Asociación de la Prensa. Se construyó sobre un solar exento con 1.489 m2 de superficie frente a la ampliada plaza del Callao. El coste de esta parcela privilegiada sumó 2.398.625 pesetas, que fueron financiadas con la emisión de 16.000 obligaciones y para sufragarlo la asociación decidió ampliar los usos inicialmente previstos con una gran sala cinematográfica, un café concierto y locales comerciales, además de viviendas y estudios de alquiler.

El diseño del proyecto, según recoge la web monumentamadrid.es, “recayó en el arquitecto Pedro Muguruza Otaño antiguo discípulo y colaborador de Antonio Palacios, que supo sacar provecho de la ubicación prevista planteando una gran torre que da remate a la plaza y se prolonga lateralmente en un cuerpo más bajo para enlazar con los restantes edificios de la avenida, disponiendo en la parte trasera el volumen correspondiente a la sala del cinematógrafo”.

Y es que el trabajo de Muguruza en edificios emblemáticos de la ciudad de Madrid y de la región es notable. Al margen del proyecto del Palacio de la Prensa, este arquitecto ha actuado, bien para alumbrar estos edificios o para acometer una reforma, en la Casa Museo de Lope de Vega, en el Edificio Coliseum, en el Museo Nacional del Prado, en concreto en el Edificio Villanueva, en el Palacio Bauer, en el Palacio de la Prensa, en el Palacio de Santa Cruz y en el Teatro Real.

Además, dentro de su obra también cabe destacar el proyecto del Valle de los Caídos junto a Diego Méndez, así como la reforma de la Ciudad Universitaria de capital. Fuera de Madrid, son destacables el monumento del Sagrado Corazón en Bilbao o la reforma de la estación de Francia en Barcelona.