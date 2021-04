Ayuso: “Sánchez ha abdicado de ser el presidente de los madrileños. Decidió que no es su territorio”

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto hoy a denunciar el “maltrato obsesivo desde Moncloa” que sufre Madrid y ha acusado al presidente Pedro Sánchez de “abdicar como presidente de los madrileños”. Ha realizado la candidata del PP estas declaraciones desde Boadilla del Monte, municipio en el que ha ofrecido un balance de la gestión de su Gobierno junto al portavoz y responsable del programa electoral, Enrique Ossorio.

“Este maltrato es obsesivo por parte de la Moncloa. Llega a ser cuestionado, incluso con cierta sorna, que el presidente del Gobierno desde Senegal no tenga otra cosa mejor que hacer que arremeter contra Madrid insuflando nervios y miedo a la población”, ha asegurado la presidenta, tras censurar especialmente la confusión que Sánchez y su equipo sanitario están creando en torno a la vacuna de Oxford: “Es algo insensato, no pueden darle miedo a los ciudadanos, no pueden cambiar los criterios de la vacunación cuando vacunarse es seguro, cuando hacerlo con AstraZeneca es seguro, también para los menores de 60”.

A juicio de Ayuso, “Pedro Sánchez ha abdicado de ser gestor en Madrid, el presidente del Gobierno ha abdicado de ser presidente de los madrileños, ha decidido que esto no le conviene, no es su territorio, como si esto fuera por regiones”. También ha lamentado los palos en las ruedas puestos por el Gobierno de la nación: “Y lejos de ayudarnos, lo único que ha hecho es darnos por perdidos porque no lo controla: no controla la economía, no controla el aeropuerto, no controla la epidemia y tampoco la Comunidad Madrid en su conjunto”.

Sánchez, anclado en el siglo XIX

Según el relato que ha hecho Ayuso de la situación política en Madrid, “Sánchez e Iglesias tienen que asumir que el discurso social se está cayendo y tienen que entender, aceptar y asumir que el discurso obrero del siglo XIX se está cayendo porque hoy los ciudadanos son libres que quieren seguir adelante con sus proyectos vitales. Tienen que entender que esa forma de gobernar con opulencia y con ese egoísmo se cae, que las medidas sanitarias del Gobierno de España se caen, que las medidas económicas que no toman se caen y que su discurso, por tanto, se cae”.

Ha venido a insistir en el “comunismo o libertad” planteado por ella misma al convocar las elecciones del 4 de mayo al contraponer el modelo abanderado por Sánchez e Iglesias y el que defiendo su candidatura: “El proyecto liberal es el que está triunfando en Madrid con pasión y como hace muchísimo tiempo que no veíamos. Y quizás porque defendemos la libertad de los hosteleros y no el de los etarras, la libertad de los comerciantes y no el de los okupas o de los golpistas, la libertad de las personas que todos los días se levantan en esta comunidad a pelear, a sufrir a pagar impuestos pero que, sin embargo, les hace vivir a su manera. Y si se para Madrid, insisto, se para España”.

“Podemos hacer todo menos relajarnos”

Ayuso ha saludado los buenos datos que avanzan las encuestas publicadas en las últimas semanas, pero ha destacado el peligro que puede suponer relajarse ante la cita histórica de mayo: “Es cierto que ahora las encuestas son positivas, que nos están dando buenos resultados, pero yo creo que después de lo vivido podemos hacer de todo menos relajarnos. No estamos para eso, ni mucho menos para el conformismo ni tampoco para pensar que las cosas están hechas”. Y, en ese contexto, ha defendido la necesidad de luchar cada día de la campaña: “Los proyectos importantes como la libertad se pelean cada día y eso es lo que tenemos que hacer de aquí para adelante. No relajarnos ni confiarnos porque eso sería un tanto soberbio. No sabemos lo que los ciudadanos van a decidir el 4 de mayo y, por eso, hasta el último momento tenemos la obligación de trabajar como si nos faltara un escaño, un voto”.