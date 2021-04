Ayuso anuncia una rebelión fiscal contra Sánchez

Si Isabel Díaz Ayuso pudiera elegir el terreno de juego sobre el que disputar las elecciones autonómicas al PSOE de Pedro Sánchez y de Ángel Gabilondo, ése sería sería, sin duda, el fiscal. Tras el anuncio de Moncloa de que buscará obligar a Madrid a subir los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Ayuso ha contraatacado esta misma tarde. Promete una rebelión fiscal contra los planes de Sánchez.

Visitaba la presidenta el Salón de Arte Moderno, pero su anuncio eclipsó todo: “Os anuncio que nos vamos a rebelar contra cualquier imposición fiscal y vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano para no solo no subir los impuestos en Madrid, como venimos defendiendo, sino para hacer una bajada histórica en el IRPF, a lo que me he comprometido personalmente. Vamos a seguir defendiendo nuestra autonomía fiscal y nuestra política de bajos impuestos para fomentar más empleo y más recuperación”.

A juicio de Ayuso, el Gobierno “ha realizado una serie de anuncios gravísimos de subidas de impuestos en la Comunidad de Madrid, algo que, sin duda, espanta a la iniciativa privada y al capital que son clave para nosotros en nuestra economía. Me gustaría que hiciera lo mismo y que le dé el mismo trato al resto de las comunidades autónomas”. Según la candidata popular, “el presidente del Gobierno está utilizando la presentación de los fondos europeos para la campaña y moviendo así sus anuncios a conveniencia, en un momento en que la economía está tan tocada y que los ciudadanos lo están pasando tan mal y, sin embargo, están viendo cómo con todos sus ahorros sí están haciendo estos anuncios electorales”.

En el equipo de Gobierno de la presidenta lamentan que “todos aquellos anuncios” que está realizando el presidente Sánchez, “especialmente para Madrid, y no llega información”. Recordando la frase que ya pronunció tras la salida de Pablo Iglesias del Gobierno -“España me debe una”, aseguró entonces-, Ayuso ha querido hoy insistir en ese argumento e ir más allá: “Tal y como estamos viendo las cosas, a este paso España nos va a deber tres: porque ahora ya no va a haber Sánchez en La Moncloa. Nos estamos acostumbrando a ver cómo se utilizan los medios de comunicación, cómo se está utilizando el poder de la Moncloa y cómo se está tratando a la justicia en España. No todo vale ni siquiera en campaña así que le ruego al presidente de Gobierno que se ocupe de España y no tanto de la candidatura en Madrid que poco favor nos hace a todos”.