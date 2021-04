Ayuso promete bajar los impuestos de Sucesiones y Donaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado este viernes que bajará los impuestos de Sucesiones y Donaciones entre hermanos, y entre tíos y sobrinos si consigue retener el Gobierno tras las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo.

Ha realizado este anuncio durante una en Telecinco, en laque ha reafirmado su compromiso con las políticas de rebajas fiscales: “Soy la única que no solo no ha subido los impuestos, sino que los va a bajar y ya lo hemos aprobado porque ya estoy gestionando. Además, ahora no solo no vamos a subirlos y vamos a seguir defendiendo nuestra autonomía fiscal, sino que además el impuesto de Donaciones y Sucesiones también vamos a ampliar las bonificaciones entre tíos y sobrinos y entre hermanos”.

En concreto, lo que plantea Ayuso es ampliar las actuales bonificaciones previstas para estos familias. Entre hermanos, se ampliará la bonificación diez puntos, del actual 15% al 25%. Además, entre tíos y sobrinos se ampliará la bonificación también diez puntos, del 10% al 20%. Estas dos medidas tendrían un impacto notable en la Comunidad de Madrid: serían 11.000 personas las beneficiarias, cuyo ahorro se elevaría hasta los 30 millones de euros al año.

Según informan desde el equipo de la candidata del PP, estas rebajas supondrán un ahorro importante para los beneficiarios. En el caso de una persona que deja en herencia a su hermano un piso valorado en 200.000 euros, el heredero pagará casi 5.000 euros menos de impuesto (35.600 en vez de 40.300 euros). En lo que afecta a la otra ampliación de la bonificación, si una persona deja en herencia a su sobrino una casa en el pueblo valorada en 100.000 euros, el sobrino heredero pagará 1.700 euros menos de impuesto (14.100 en vez de 15.800 euros).

Sobre el debate fiscal abierto en esta precampaña, Ayuso ha comentado la promesa de Ángel Gabilondo de no subir los impuestos frente a la posición fijada por Moncloa de subir algunas figuras fiscales: “Al candidato del PSOE solo le falta venir al PP porque ahora de repente todo el programa del Partido Popular que me ha estado criticando durante año y medio en la Asamblea de Madrid le gusta. Hace unos meses, antes de que, por supuesto, hubiera elecciones, el candidato del PSOE pactó con Más Madrid una subida de impuestos. Además, hay numerosísimas declaraciones del candidato del PSOE diciendo que en Madrid se hacía también dumping fiscal, que éramos un paraíso fiscal”.