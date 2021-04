El 4-M de Almudena Negro: Libertad frente al sanchismo

El próximo 4 de mayo los madrileños elegiremos entre dos formas de concebir la vida. La de los impuestos bajos, la libertad de elección educativa, libre elección de médico, defensa del comercio, la cultura segura, el turismo y la hostelería, el respeto a la pluralidad y diversidad, o el modelo de Pedro Sánchez. Un modelo, el sanchista, basado en la mentira incluso en tiempos de pandemia, y cuya finalidad es igualarnos a todos por lo bajo. Solo en una cosa no miente: quiere freír a impuestos a los madrileños. El sanchismo, tan lejano a la socialdemocracia y tan cercano al socialismo real que tiene como socios a los que dicen que el comunismo es libertad y a los independentistas, pretende convertir Madrid en una sociedad basada en las recetas colectivistas que fracasaron en el siglo XX. Todos juntos, los madrileños, seremos los que sentaremos las bases para el principio de su final.

Los madrileños no queremos vivir en una sociedad empobrecida dependiente de una subvención, como pretenden el PSOE, Podemos y Más Madrid. Que tanto monta, monta tanto. Sánchez, Iglesias y García no entienden que el hostelero, el restaurador, el taxista, el quiosquero, no quieren subsidios, sino que se les deje trabajar. Tampoco que nos guste ir a comprar en domingo como si fuera martes. Su modelo, exportado a otras comunidades, es el de la prohibición. Los ingenieros sociales del sanchismo buscan una sociedad sumisa y dependiente.

Madrid es la región de las facilidades para emprendedores, de quienes quieren iniciar un proyecto vital o, simplemente tener una segunda oportunidad. De ahí que después de una larga jornada laboral, con todas las precauciones, acudamos a los bares de «tardeo». A Madrid se viene a vivir en paz. A ser como quieras ser. Nadie te pregunta cuál es tu origen o en qué idioma vas a rotular tu negocio. Somos libres.

Todos y cada uno de los madrileños conocemos la gestión de la presidenta Ayuso, su defensa de la libertad frente al peor gobierno de España en el peor momento. El día 4, defendamos nuestra manera de vivir.

*Almudena Negro es diputada del PP en la Asamblea de Madrid