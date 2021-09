Todos los detalles de la pirámide de Nacho Cano en Madrid: 30 metros, 1.300 espectadores y 400 coches

«Malinche». Más de treinta metros de pirámide, con una capacidad de 1.326 espectadores, repartidas en una superficie de 5.000 metros. Y todo ello, en la parcela que le cedió el Ayuntamiento en el distrito de Hortaleza por espacio de cuatro años para desarrollar espectáculos teatrales y musicales.

El medio «Hortaleza. Periódico Vecinal» ha aportado nuevos detalles del teatro que el músico Nacho Cano prevé construir en la parcela, de 19.000 metros cuadrados y por la que el ex miembro de Mecano pagará 450.000 euros anuales. El complejo constará además de un aparcamiento de 400 plazas y una extensión de 10.000 metros cuadrados en el terreno municipal sito en la avenida de Machupichu. Transcurrida esa cesión de cuatro años, el Ayuntamiento de Madrid podría retirarle la autorización en caso de que se requiera el terreno para otros menesteres. De momento, sí ha sido autorizada una primera fase de movimiento de tierras en la parcela.

El músico Nacho Cano durante al acto de entrega de Medallas de la Comunidad de Madrid FOTO: Ballesteros EFE

Ya el pasado mes de mayo, LA RAZÓN adelantó la intención del músico de estrenar un musical en torno a la mítica Malinche, consejera e intérprete de Henán Cortés durante la conquista de México. Una historia que obsesionaba al artista desde hace años y que tenía planeado materializar en octubre de 2020, algo que fue imposible tras el estallido de la pandemia. Ya entonces, y según avanzó a este diario, el montaje incluía el despliegue sobre el escenario de una gran pirámide en cuyo interior se desarrollaría parte de la acción.

«Típico del PP»

Ya entonces, las reacciones de la izquierda municipal fueron de rechazo hacia el proyecto. Ayer, tras conocerse nuevos detalles, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, lo tachó de «escándalo mayúsculo típico de los gobiernos del PP». «Desgraciadamente nos hemos acostumbrado durante tantos años de causas de corrupción», lamentó. También criticó el hecho de que el proyecto lleve un «macroparking asociado».

«Un empresario amigo del PP fue anfitrión en Ibiza de las vacaciones personales de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, después de que ella le diera un premio, que fue un mitin a su favor. Unas semanas después de las vacaciones, probablemente no por casualidad, recibe el uso de una parcela pública municipal», afirmó Maestre.

«Un señor con pinta de Nacho Cano»

El concejal presidente de Hortaleza, Alberto Serrano, relató el miércoles en la Junta de Distrito cómo tuvo conocimiento del proyecto. Su relato fue impagable. «Voy a la casa de Nacho Cano y digo ‘esto tiene que ser todo cámara oculta o así. Me tienen que estar tomando el pelo. Y efectivamente apareció un señor que tenía pinta de Nacho Cano. Me sorprendió que era bajito».

Tras saludar al artista, Serrano relató que le llevaron por una sucesión de habitaciones: «Yo ya me había perdido cuando pasé la tercera. Me sientan en un sitio, aparecieron abogados y arquitectos y a mí lo que me cuentan es que Nacho Cano viene a Hortaleza a perder dinero. Es un proyecto en el que lleva más de diez años y tiene mucha ilusión». Y enseñaron al concejal parte del proyecto: «Tenía muy buena pinta, yo no tengo ni idea... lo veía aquello un espectáculo grandioso», afirmó el concejal.