La surrealista reunión de un concejal de Madrid: “Llegó un señor con pinta de Nacho Cano. Le dije que pusiera un plato de jamón”

El músico y productor pondrá en marcha un musical durante cuatro años en un solar del distrito madrileño de Hortaleza. Girará en torno a la historia de La Malinche y, tal y como avanzó en mayo LA RAZÓN, tendrá como elemento central una gran pirámide que se levantará en este terreno. El proyecto, según ha desvelado en exclusiva el periódico vecinal Hortaleza, contará también con un aparcamiento y una zona de restauración.

El concejal presidente de Hortaleza, Alberto Serrano, ha explicado el proyecto este miércoles en la Junta de Distrito en respuesta a una pregunta de Más Madrid. Lo ha hecho en una intervención que sorprendió a buena parte de los vocales vecinos del distrito de Hortaleza por su franqueza y por los detalles que Serrano reveló de su encuentro con el ex miembro de Mecano: “Voy a la casa de Nacho Cano y digo ‘esto tiene que ser todo cámara oculta o así. Me tienen que estar tomando el pelo. Y efectivamente apareció un señor que tenía pinta de Nacho Cano. Me sorprendió que era bajito. Pero bueno, sí que parecía con pinta de Nacho Cano”.

Tras saludar al artista, Serrano relata que le llevaron por una sucesión de habitaciones: “Yo ya me había perdido cuando pasé la tercera. Me sientan en un sitio, aparecieron abogados y arquitectos y a mí lo que me cuentan es que Nacho Cano viene a Hortaleza a perder dinero. Es un proyecto en el que lleva más de diez años y tiene mucha ilusión”. Y enseñaron al concejal parte del proyecto: “Tenía muy buena pinta, yo no tengo ni idea... lo veía aquello un espectáculo grandioso”.

Según el relato de Serrano, el plan de Nacho Cano es realizar el espectáculo en varios continentes. “Esto me suena un poco raro”, añadió el edil. El presidente de Hortaleza sí hizo una recomendación al conocer que el proyecto preveía la instalación de una zona de catering con productos mexicanos: “Mi aportación fue que pongan también un plato de jamón, jamón extremeño. Les pareció hasta bien. Habrá que ver si lo ponen”. El concejal de Hortaleza también subrayó la disposición de la Junta a colaborar con el proyecto. “A mí me viene Nacho, qué quieren que les diga. Yo soy más de Rosendo”, aseguró.

¿De qué va el proyecto de Nacho Cano?

Tal y como adelantó LA RAZÓN en el mes de mayo, este musical girará en torno a la vida de La Malinche y Hernán Cortes. Un proyecto que Cano lleva perfilando diez años. Según reconocen quienes han podido conversar con el compositor en torno a este proyecto, será un montaje de grandes dimensiones en torno a la historia de amor entre el conquistador español y su intérprete y traductora en suelo mexicano. Acabaron siendo amantes y tuvieron un hijo: Martín Cortés Malintzin. Nacho Cano será el director y productor del espectáculo.

