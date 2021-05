El megamusical que Nacho Cano prepara para su estreno en Madrid: La Malinche y Hernán Cortés

El agradecimiento de Nacho Cano a Isabel Díaz Ayuso ha sido el momento más intenso del acto de entrega de las medallas y condecoraciones con motivo del Dos de Mayo celebrado este domingo en la Puerta del Sol. “Yo creo que la medalla al arte y la cultura, por tener los teatros abiertos, por ser tan valiente y ser tan buena presidenta, te la mereces tú” ha confesado el compositor a la presidenta madrileña para, a continuación, devolverle la banda roja con la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo y ponerla sobre los hombros de Ayuso, lo que provocó que ésta no pudiera evitar emocionarse.

Gracias a esa apertura de los teatros en Madrid, ha recordado Cano, los empleados de su compañía han conservado su puesto de teatro y pronto podrán estrenar un nuevo musical. Un anuncio que parece acercar definitivamente el regreso de una creación del ex de Mecano a las tablas de Madrid, tras el incontestable éxito de “Hoy no me puedo levantar”. Pero, ¿cuál será esa nueva propuesta que traerá Cano a la región?

Se trata de un musical en torno a la vida de La Malinche y Hernán Cortes. Cano lleva diez años dando vueltas a la idea que le devolverá al “Broadway de la capital”. Según reconocen quienes han podido conversar con el compositor en torno a este proyecto, será un montaje de grandes dimensiones en torno a la historia de amor entre el conquistador español y su intérprete y traductora en suelo mexicano. Acabaron siendo amantes y tuvieron un hijo: Martín Cortés Malintzin.

Esta historia en torno La Malinche, Cortés y Moctezuma durante la época de la conquista de México, ha sido una obsesión para el artista desde hace años y para su preparación, Cano ha realizado una intensa labor de documentación tanto en México como en España, a través de numerosas entrevistas con expertos en la época colonial de España en México.

“Nacho Cano quiere mostrar lo mejor de la cultura mexicana y lo mejor de la cultura española” con este megamusical, afirman esas mismas fuentes, que advierten incluso de que el montaje incluye el despliegue sobre el escenario de una gran pirámide en cuyo interior se desarrolla parte de la acción. En los planes iniciales de Nacho Cano, el montaje tenía como fecha de estreno el mes de octubre de 2020. Sin embargo, el estallido de la pandemia obligó a posponer ligeramente esa hoja de ruta.

Y es que precisamente en los días previos al estallido de la primera ola, en el inicio de marzo de 2020, Nacho Cano y su compañía tenían previsto dar comienzo a un casting para conformar el equipo de actores y bailarines.

En cualquier caso, y a falta de fijar una fecha más concreta, lo cierto es que el avance de la vacunación y el mantenimiento de la actividad en buena parte de los teatros de la ciudad hace probable que Madrid también se convierta en la primera gran capital en volver a tener en su cartelera un musical, por delante de otras urbes de referencia en este ámbito concreto de la oferta teatral como Nueva York o Londres. El propósito es estrenarla también en México, reeditando también en este detalle el éxito de “Hoy no me puedo levantar”, que estuvo en cartel de forma paralela en la capital española y en la mexicana.