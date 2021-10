Ayuso sobre su viaje a EE UU: “Da vergüenza ir por el mundo pidiendo perdón por la política de Sánchez”

“Madrid no es un terruño, hay que hablar de Madrid fuera de nuestras fronteras, es necesario que haya una representación institucional y queremos analizar por qué cuesta tanto invertir en nuestro país... Pero da vergüenza ir por el mundo pidiendo perdón por la política de Sánchez”, ha afirmado esta mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el Pleno de la Asamblea. La explicación la daba para defender su viaje institucional de cinco días a EE UU después de que los grupos de la oposición la pidieran cuentas sobre el rendimiento que ha tenido el primer viaje internacional que hace Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid.

“Los inversores no llevan el dinero encima, eso no funciona así, pero tiene que haber nuevas reuniones para que vengan inversiones a Madrid. Les pedimos perdón por la política fiscal de Sánchez, porque es por eso por lo que no invierten. España tiene exceso de burocracia y unos impuestos altísimos y esto es lo que hace que no tengan confianza. El Gobierno de Sánchez es un lastre para España y, especialmente, para la región capital”, sentenció.

La portavoz socialista, Hana Jalloul, recriminó a Ayuso que “hable mal del Gobierno de España. Parece poco serio”, a la vez que criticó su “visión conspiranoica con discursos de otra época (...) Sus éxitos han sido bronca con el Papa, bronca con congresistas hispanos y siempre con el Gobierno de España”.

Más Madrid, por su parte, no pasó por alto el despliegue que ha realizado Telemadrid en EEUU para dar cobertura a su viaje.“ Ha recorrido 6.000 kilómetros en avión para que la entreviste Tele-Ayuso, para estar cuatro minutos con congresistas, para insultar al papa y traer cero inversiones”, ha dicho la portavoz de Más Madrid, Mónica García, que calificó de “bluf” el viaje. La dirigente regional la acusó de “buscar bulla” y a “importar fondos buitre para que destrocen”, en lugar de buscar inversiones verdes porque “su modelo es el de las islas Caimán”.

La portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, ha lamentado “Las ruedas de prensa que ha hecho usted para Telemadrid, que ya las podía haber hecho desde Aranjuez y para reunirse por ‘Zoom’ con los congresistas lo podía haber hecho desde su despacho”

Ayuso se defendió refiriéndose a Más Madrid como “la escisión traidora de Podemos” que “en tan solo dos o tres años, entre Podemos y Más Madrid ya han criticado abiertamente a Mario Vargas Llosa, Nacho Cano, Marcos de Quinto, Rafael Nadal o Amancio Ortega, total un premio Nobel, uno de los mejores músicos de este país, el mejor deportista de todos los tiempos o dos empresarios que trabajan en dos compañías que han creado tantos puestos de trabajo como imputados tienen ustedes en las filas de sus partidos”, ha declarado Ayuso. Y no solo eso, criticó a García por que “ha pasado de asaltar capillas a defender al Papa. Cualquier día la vemos con rebequilla en misa”.

Por su parte, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, está convencido de que “la izquierda está nerviosa y atacan a la presidenta “porque la ven fuerte y con respaldo de los madrileños”.