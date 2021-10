Madrid se enfrenta a Alegría: considera “innecesario” que la igualdad de género se incluya en Primaria como “saber básico”

Madrid mantiene las horas de Religión

La asignatura de Religión no quedará reducida a una hora en Primaria, como propone el Ministerio de Educación. El Ejecutivo madrileño ha asegurado que esta matera mantendrá el mínimo de horas que se venían impartiendo hasta ahora y que era de 351 horas en toda la etapa de Educación Primaria, mientras que la nueva Ley estatal las rebaja a 210. La Consejería crree que el hecho de que la Lomloe no oferta una asignatura alternativa para aquellas familias que no quieran cursar Religión, «va a suponer un problema para muchos alumnos».