El bar de Usera donde había una cama sobre una nevera

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han localizado un bar en el distrito de Usera que funcionaba como 'after' y 'hostal', con una 'cama' sobre un frigorífico, y donde el personal laboral carecía de contrato. En concreto, se trata de un establecimiento con licencia de bar ubicado en la calle Manuel Muñoz, según han informado a Europa Press fuentes de este Cuerpo policial. Vecinos de la zona habían presentado varias quejas ante la Oficina de Atención al Ciudadano de la Comisaría de Policía Municipal de Usera por las molestias causadas por este local "problemático" del barrio en el que, según reseñaban, se podrían reyertas, ruidos y consumo de alcohol en la calle.

Efectivos de la Policía Municipal llevaron a cabo una inspección en el mismo el pasado día 15 de agosto, en el transcurso de la cual se comprobó que el establecimiento tenía una licencia de bar no acorde con las actividades que se desarrollaban en su interior. En este sentido, el local funcionaba a semejanza de un 'after', con luz ténue o música alta, y de un 'hostal'. En la inspección se localizaron papelinas de droga esparcidas por el suelo y un arcón frigorífico sobre el que se había colocado una especie de edredón a modo de cama. Según los testimonios recabados en el lugar, dos personas dormían ahí de forma habitual. Además, los agentes comprobaron que los trabajadores del establecimiento carecían de contrato. Así, los dueños del local han sido propuestos para sanción por varias irregularidades, entre ellas incumplir la legislación laboral o la Lepar (Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas). Será la Junta Municipal de Distrito de Usera la encargada de acordar o no el cierre del establecimiento.