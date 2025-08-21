Sin fuegos artificiales en las fiestas madrileñas

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha agradecido que municipios como Robledo de Chavela y Collado Mediano hayan anunciado que suspenden la pirotecnia en sus fiestas, para evitar nuevos incendios dado que Madrid está enviando medios de extinción a otras comunidades como Extremadura y Castilla León. De hecho, la Comunidad de Madrid ha «suspendido ya, desde el pasado viernes, los fuegos artificiales que se lanzan en terreno forestal o en una franja de 400 metros colindante al terreno forestal, donde tenemos competencia», explicó ayer Novillo en el aeropuerto de Barajas, tras el acto de homenaje a las víctimas del accidente de Spanair en 2008.

En lo que respecta a los municipios que los lanzan en casco urbano, «forma parte de su capacidad de decisión. Algunos lo han hecho», añadió el consejero que ve positiva la suspensión. «Estamos en un momento muy complejo donde detraer cualquier recurso preventivo a estos eventos, también nos puede complicar a la hora de tenerlos en alerta para atender cualquier emergencia», explicó Novillo.