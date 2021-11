Ayuso, sobre la crisis del PP de Madrid: “Lo que está pasando es complicado. Espero que pase pronto”

Comparecía este mediodía la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para informar desde la Puerta del Sol de la bajada de impuestos aprobada este miércoles por su Gobierno, pero más de la mitad de las preguntas de los periodistas han girado en torno al culebrón del curso en la región: la crisis abierta en el PP de Madrid a cuenta de la oposición de Génova a que Ayuso sea la presidenta de la formación en esta comunidad.

Noticias relacionadas Fiscalidad. Madrid da vía libre a la mayor rebaja del IRPF de la historia y suprime todos los impuestos propios

“Lo que está pasando es complicado. Espero que pase pronto”, ha destacado Ayuso, que se ha resistido a entrar en detalles al comparecer desde la sede del Gobierno regional y no desde una tribuna del partido: “Siempre que hablo en esta sede, procuro dejar al margen las cosas de partido. Tengo una responsabilidad de Gobierno que está por encima de todo. Tengo un logo detrás que me recuerda que tengo trabajar por todos los madrileños”.

Ha reiterado que, a pesar de respetará los plazos que marque Génova, “me gustaría que [el Congreso regional del PP de Madrid] se celebrara pronto”. Y ha dejado claro que no teme unas primarias frente a otro rival: “Ir a unas urnas siempre nos hace libres”.

“Tengo ganas de dar este paso adelante”

Pese a esta postura, Ayuso sí ha insistido en el discurso que ha defendido desde que lanzó su candidatura a presidir el PP de Madrid. Que tiene “ganas de dar un paso adelante”, para “dar coherencia a lo que los votantes han elegido” en referencia a su incontestable victoria el 4 de mayo, y, al tiempo “dar continuidad a lo que sucede en todo el país”, en alusión al hecho de todos los presidentes autonómicos del PP lideran también la formación en su comunidad. Ha dejado claro, eso sí, que confía en que las fricciones se resuelvan: El resultado va a ser bueno. Nadie entendería nada diferente. Vamos a estar a la altura. Sólo quiero que salgamos fortalecidos y unidos y centrados en lo importante, que es Madrid”, ha destacado.

Ha destacado que “las cuestiones del partido pesan” y respecto a los posibles malentendidos con el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, la presidenta Ayuso ha asegurado que la sintonía entre ambos está fuera de toda discusión: “Tengo muy claro que la lealtad y la colaboración entre el ayuntamiento y la comunidad lo hemos mantenido siempre y va a seguir siendo así. Vamos a estar a la altura. Hemos sido siempre un mismo equipo”, también, ha recordado, “cuando hicimos [Almeida y yo] las listas al Ayuntamiento y a la Comunidad”.

“Me preocupa perder el tiempo”

Preguntada por si se siente traicionada ante la falta de apoyo del líder del PP, Pablo Casado, y por si esta circunstancia le preocupa, Ayuso ha asegurado que lo que realmente le preocupa es poder llegar a distraerse de su labor como presidenta de Madrid: “A mi no me preocupa perder el poder. Me preocupa no ejercerlo, perder el tiempo ahora que soy la presidenta de todos los madrileños. Me preocupa perder el tiempo”. Y ha añadido que no se realiza preguntas que vayan más allá de eso: “Me pregunto que preocupaciones tienen los madrileños. Son las preguntas que me hago”. Repreguntada por su relación con Casado, ha asegurado que “tenemos una buena relación desde hace 17 años”, aunque ha advertido de que quiere “normalidad y coherencia”.