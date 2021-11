Velas y rap para Isaac cuatro meses después de su asesinato

Little Kiknki ayer rapeó desde el cielo de Madrid. Se unió a sus colegas de las «batallas de gallos» rimando la canción que le han dedicado a su madre y que dice «el parque está con mamá» porque, aunque él ya no esté para darle la alegría que le contagiaba a diario, Mari Ángeles Tirado no está sola y, efectivamente, «todo el parque» donde están todos sus amigos, está con ella. Ayer se cumplían justo cuatro meses desde que un grupo de personas –al parecer, de una banda latina– apuñalara por la espalda a Isaac, un rapero de 18 años con síndrome de Asperger. Ocurrió muy cerca de su casa: en el túnel de la calle Comercio y aunque el Grupo VI de Homicidios de la Policía Nacional sigue trabajando en el caso y podrían estar cerca ya de los culpables, lo cierto es que el tiempo ha ido pasando y la familia y los amigos del chico, quieren justicia. Con el ánimo de que su caso no caiga en el olvido y de honrarle a él en el lugar donde fue asesinado, sus allegados organizaron un homenaje en el túnel a mediodía de ayer. Más de medio centenar de personas quisieron acercarse y poner en el lugar fotografías del joven, velas; cantaron un par de canciones y le dedicaron unas palabras para recordar todo el amor que era él. Su madre, Mari Ángeles, explicaba a este diario que el homenaje no tuvo «la intención de interrumpir el trabajo de los agentes de Homicidios, que seguro que lo están haciendo genial, pero ya son cuatro meses sin él y su ausencia se nota». También su hermano José quiso agradecer a la cantidad de amigos que dejó Isaac y que en ningún momento ha soltado la mano de esta familia.

Aunque ya habían organizado un primer homenaje pocos días después del crimen en el Parque del Oeste, la familia permaneció luego todo este tiempo asimilando, en silencio, la pérdida. Pero ahora, según advierte su madre, «ha llegado el tiempo de moverse» con un único fin: lograr justicia para Isaac. Próxima parada: Ministerio del Justicia el próximo 14 de diciembre, cuando se cumplan 5 meses sin él.