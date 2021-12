El polémico centro de «menas» de Casa de Campo cierra sus puertas

Tres años después, y tras muchas polémicas en torno a su instalación, sobre todo por los problemas de convivencia en la zona y denuncias de agresiones, el centro de menores extranjeros no acompañados («menas») de Casa de Campo cierra sus puertas. Así lo anunció en una entrevista concedida a Europa Press por la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa. Si bien no será un cierre inmediato, el Gobierno regional, adelantó Dancausa, está acondicionando un nuevo centro para atender a estos menores, en un espacio todavía sin especificar.

Además, la consejera también confirmó que el centro de Hortaleza, también rodeado de controversias, pasará a ser un centro de Primera Acogida: acogerá a niños y adolescentes de forma urgente, realizará un estudio valorativo de su situación y propondrá a la Comisión de Tutela la medida más adecuada para cada uno de ellos.

«Esos son chicos menos problemáticos que los más mayores, por eso esperamos que los problemas que había, que ya no hay o no tanto, podamos resolverlos», aseguró Dancausa a Ep.

En cuanto a la masificación que hubo en estos centros en el pasado, la consejera señaló que actualmente hay menos llegadas de menores extranjeros no acompañados a Madrid, por lo que no hay colapsos en los centros, como ocurrió hace dos años. Lo que no quita que «en algunos centros hayamos tenido problemas», por lo que el Ejecutivo regional «va a intentar paliarlos».