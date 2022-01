Ayuso redobla su apuesta turística y apunta a EE UU

La incertidumbre se impone en todos los sectores económicos, pero hay uno especialmente sensible en estos tiempos marcados por la pandemia. En un momento en el que la movilidad está amenazada, bien por las restricciones impuestas por los países, bien por el «autocuidado» adoptado por los propios ciudadanos, nadie puede augurar el rumbo que tomará el turismo internacional. Sin embargo, no por ello, hay que dejar de planificar estrategias con vistas a potenciarlo. E incluso marcándose objetivos ambiciosos. Más aun teniendo en cuenta que se trata de uno de los pilares del sistema productivo europeo y que, solo en la Comunidad de Madrid, es el responsable de casi el 7% del PIB regional.

A tal fin, la consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, desgranó ayer los proyectos que el Gobierno regional emprenderá este año con vistas a impulsar las vistas a la región. Y, en ese sentido, el mercado internacional supondrá el «gran objetivo».

La consejera recordó que el Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso destinará para este sector en 2022 un total de 27 millones de euros, casi el doble de lo invertido el pasado año, en el que la cantidad ascendió a 15 millones. «La sostenibilidad, el turismo de alto valor, la cultura y la promoción de nuestro estilo de vida son los ejes del proyecto turístico que el año pasado dimos a conocer en los mercados mejicano, británico y estadounidense mediante diferentes campañas específicas y que en el año 22 queremos relanzar», explicó Rivera de la Cruz.

Por ello, una de las acciones consistirá en los «viajes de familiarización» de agencias de viajes- turoperadores con el destino Comunidad de Madrid, con la finalidad de penetrar en los mercados en India, Estados Unidos, Japón, Corea, Singapur, China; Alemania, Gran Bretaña, México; Alemania, Argentina, Colombia y Rusia, entre otros. Además, de forma especifica, se presentará el «destino Comunidad de Madrid» en ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en una campaña organizada conjuntamente con Turespaña y el Ayuntamiento de Madrid y adonde se asistirá acompañada del sector turístico madrileño.

Entre otras campañas concretas centradas en el ámbito internacional, se pondrá el foco en el mercado asiático, «un pilar del mercado turístico madrileño en la etapa pre covid y que sigue prácticamente cerrado». Por ello, y a lo largo del presente año, ganarán espacio y protagonismo las campañas digitales de publicidad programática, importantes también para seguir ganando viajeros procedentes de otros mercados lejanos.

«La cultura y nuestro estilo de vida, que tiene mucho que ver con la alegría y el disfrute van a seguir siendo nuestras cartas de presentación», explicó la consejera.

Hoteles de lujo

La responsable de Turismo ha recordado que la capital ha vivido recientemente una oleada de aperturas de hoteles bajo las principales marcas de lujo del mundo (Four Seasons, Mandarín Oriental Ritz, Rosewood Villamagna, etc.). Del mismo modo, aún quedan por inaugurar nuevos hoteles de referencia. Así,en los próximos meses, verán la luz The Madrid Edition (Marriott), JW Madrid Canalejas (Marriott) o un hotel de lujo en la calle Montera. En ese sentido, la región «ha mantenido e incluso ha continuado atrayendo inversiones durante la pandemia».

Además de los hoteles, esa «mejora» de la oferta turística está vinculada también a la llegada de nuevas propuestas de ocio, cultura y gastronomía. Así, Madrid se ha constituido en una referencia, con «continuos estrenos de musicales, programación de conciertos y grandes producciones culturales y de ocio», con la incorporación, entre otros, de nuevos espacios gastronómicos y de compras de gran calidad como las Galerías Canalejas o WOW.

A esto hay que sumar otros «grandes proyectos» como el nuevo Santiago Bernabéu, el Museo Legend Fútbol o el Museo de Colecciones Reales de Patrimonio Nacional. Y a medio plazo, la ampliación del Aeropuerto Madrid Barajas – Adolfo Suárez (proyecto Airport City) supondrá una inversión de 1.600 millones de euros, convirtiéndolo en uno de los principales «hubs» de tráfico aéreo europeo. Una pieza clave de cara a la atracción de mercados internacionales de larga distancia como Asia.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid denuncia un obstáculo que «pone en peligro» estos proyectos turísticos. Y es que el Gobierno regional lleva «seis meses» reclamando al Ejecutivo de Pedro Sánchez una aclaración sobre el pago del IVA de los fondos europeos de recuperación: si no se prevé una exención tributaria, más de un centenar de ayuntamientos beneficiados por las ayudas deberán pagar un 21% del impuesto

Por esta razón, Marta Rivera de la Cruz criticó la «falta de información del Gobierno central sobre esta cuestión.

Así, desde el pasado mes de julio, la Comunidad de Madrid viene reclamando a la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de la Nación una aclaración sobre el pago del IVA de estos fondos, conocidos como los Next Generation. Y es que, sin dicha exención del impuesto, los más de 100 ayuntamientos, la mayoría organizados en grupos de acción local beneficiados por las ayudas, deberán hacer frente a un recargo cifrado en ese 21%. Para Rivera de la Cruz, esta situación de «incertidumbre» para dichos consistorios. Hablamos de un total de 34,4 millones en ayudas, muy necesarios para muchos ayuntamientos y entidades locales con graves problemas de tesorería. Sin embargo, tendrán complicado acceder a los mismos, ya que no podrían afrontar el impuesto. «No se entiende que la Secretaría de Estado de Turismo o el Ministerio de Hacienda todavía no hayan aclarado una cuestión que hace peligrar la recuperación del sector turístico y va claramente en contra de la reconversión del tejido industrial turístico de Madrid», aseguró la Consejear. De hecho, espera que el propio Pedro Sánchez, en su visita a Fitur, que se inaugura la semana próxima, aclare esta situación.

Hay que recordar que, el Gobierno de España, receptor de esas ayudas, dio forma a la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos, que hasta el año 2024 tiene como objetivo, no solo relanzar el turismo, sino favorecer la reconversión del sector.

A la espera de saber si, finalmente, el Gobierno eximirá a los ayuntamientos del pago del IVA en el reparto de los fondos europeos de recuperación, la Comunidad de Madrid ha proyectado ya el destino de esos 34,4 millones (un 5,5% del total en España). Así, se dedicarán a nueve proyectos madrileños, distribuidos en Madrid capital y las ciudades patrimonio de San Lorenzo del Escorial, Alcalá de Henares y Aranjuez, así como en las cuatro comarcas turísticas, que beneficiarán a 103 municipios. Además, se pondrá en marcha una acción de cohesión: un plan de sostenibilidad transversal para toda la región.

