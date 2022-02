Madrid, el gran plató de España, acogió en 2021 más de 900 rodajes

Una industria en alza. La Comunidad de Madrid ha acogido en 2021 más de 900 rodajes en cerca de un centenar de municipios, volviéndose a situar en como la región de España con mayor número de producciones audiovisuales, al concentrar el 35% de los largometrajes y el 71% de las series del país. En concreto, según el balance anual realizado por Film Madrid, la Oficina de Promoción de Rodajes autonómica, durante el pasado año se han rodado un total de 88 largometrajes, 119 cortometrajes y 51 series.

Por otra parte, y a falta de recibir los datos exactos, también se han rodado más de 400 anuncios publicitarios y más de 250 proyectos televisivos, videoclips y otros formatos audiovisuales. En este sentido, Film Madrid ha atendido más de 1.800 solicitudes, donde se incluyen multitud de trabajos académicos de las distintas escuelas formativas de audiovisuales, madrileñas principalmente. Estos datos son el resultado de la apuesta del Gobierno regional por proteger, facilitar e incentivar los rodajes, una gran variedad y versatilidades de localizaciones, platós de rodaje, estudios de animación y VFX (efectos visuales), una amplia red de infraestructuras y una fuerte oferta profesional que agrupa a más de 3.000 empresas del sector audiovisual, el 29% del volumen de España, que generan empleo para un elevado número de profesionales.

Del mismo modo, los efectos de la pandemia por COVID-19 han incentivado la elección de los diferentes municipios de la Comunidad de Madrid como escenario de rodaje, debido al encarecimiento de los costes de producción por los protocolos sanitarios y otras circunstancias que han llevado a evitar desplazamientos a otros territorios, favoreciendo el papel de la región como un entorno de rodaje seguro.

Por todo ello, los datos del año 2021 superan en sus primeros meses la cifra de largometrajes filmados en el año 2020, aumentándose el número de rodajes entorno al 8%.

Un plató en 99 municipios

Los rodajes se han extendido por al menos 99 municipios de la Comunidad de Madrid, aunque la capital acumula la mayor cantidad. Otras localizaciones en las que se han llevado a cabo decenas de ellos han sido Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Villanueva de la Cañada, Las Rozas de Madrid

Entre los largometrajes rodados en 2021 en la Comunidad de Madrid, destacan grandes producciones como ¡A todo tren! Destino Asturias, dirigida por Santiago Segura, la película con mayor recaudación en taquilla en este pasado año según datos del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), o títulos como Mamá o Papá de Dani de la Orden y La Familia Perfecta de Arantxa Echevarría.

En series de ficción, por su parte, sobresalen éxitos como Cardo, La Casa de Papel, Sky Rojo, Paraíso, Antidisturbios, La Unidad o 30 Monedas. Además, la Comunidad de Madrid ha sido escenario también de reputados programas de televisión como Mask Singer, Ruta 179, Maestros de la Costura y MasterChef en sus últimas ediciones, así como de numerosos cortometrajes, campañas de publicidad y videoclips.

De “Madres paralelas” a la última película de Wes Anderson

La Comunidad de Madrid ha acogido en 2021 la grabación de largometrajes que por su elevada calidad y prestigio optan a galardones como los Premios Goya 2022que se celebran hoy. Constituyen estas producciones Madres Paralelas de Pedro Almodóvar, El Buen Patrón de Fernando León de Aranoa, La Abuela de Paco Plaza o Josefina de Javier Marco.

El Cover de Secun de la Rosa, Bajocero de Lluís Quílez, Libertad de Enrique Urbizu y Quién lo impide de Jonás Trueba completan el total de los proyectos nominados por la Academia de Cine y apoyados por la Comunidad de Madrid desde Film Madrid, un conjunto que pone de relieve la calidad de sus profesionales, así como la versatilidad y diversidad de las localizaciones presentes en el territorio. De hecho, también se han atraído producciones internacionales, algunas ya estrenadas como Way Down de Jaume Balagueró, thriller de acción protagonizado por Freddie Highmore, Liam Cunningham, José Coronado y Luis Tosar; o el thriller de espías El regreso del espía, protagonizado por Margarita Levieva (The Deuce, The Blacklist) para Netflix US, con service de Fresco Films.

Aparte, en 2021 también se han rodado esperadas producciones que se podrán disfrutar a lo largo de 2022, como Asteroid City, último largometraje del reputado director Wes Anderson, con un reparto de conocidas estrellas internacionales y localizado en los municipios de Chinchón y Colmenar de Oreja; la miniserie The English de la BBC junto con Amazon Studios, protagonizada por la actriz británica Emily Blunt y con localizaciones madrileñas en municipios como Soto del Real y Colmenar de Oreja, y también la segunda temporada de la serie de Netflix La Monja Guerrera, enteramente rodada en la Comunidad.